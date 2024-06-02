ОПЕК+ продлил нефтяную сделку на 2025 год
ОПЕК+ решил продлить соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год, сообщил альянс в коммюнике по итогам заседания, прошедшего 2 июня. Нефтяная сделка, без учета добровольных сокращений ряда стран, ранее была рассчитана до конца 2024 года.
При этом общая квота стран на следующий год была повышена. Так, ранее разрешенный уровень добычи нефти всех участников ОПЕК+ составлял 39,425 млн барр. в сутки (барр./с). С января 2025 года эта квота вырастет на 300 тыс барр./с из-за ОАЭ и составит 39,725 млн барр./с.
«Требуемая уровень добычи для ОАЭ был повышен на 300 тыс. барр./с. Это увеличение будет осуществляться поэтапно, начиная с января 2025 года и до конца сентября 2025 года», — пояснили в альянсе.
Кроме того, ряд участников добровольно в течение всего 2024 года снижают производство на 1,7 млн барр./с и еще на 2,2 млн барр./с только в первом полугодии, включая Россию и Саудовскую Аравию. О судьбе этих сокращений в официальном коммюнике не говорится.
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