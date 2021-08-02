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Собянин назвал дефицит мигрантов одной из причин инфляции

По словам мэра Москвы, возникшая в пандемию нехватка рабочей силы привела к подорожанию услуг, а затем к росту цен в торговле и других сферах. Собянин подчеркнул, что бизнес адаптируется к этой ситуации и наращивает объемы работ
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Отъезд трудовых мигрантов из России стал одной из причин роста инфляции. Об этом в интервью РБК заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что из-за закрытия строек почти на два месяца в прошлом году в связи с коронавирусными ограничениями застройщики были вынуждены уволить много рабочих, в том числе мигрантов. И иностранцы уехали из России.

«Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч 200, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее. Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы и все остальное тоже начало расти. Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — объяснил Собянин.

Однако, по его словам, сейчас бизнес адаптируется к этой проблеме, а объемы работ начинают расти.

Несмотря на нехватку рабочей силы власти столицы не откладывают крупные строительные проекты. «В начале года приняли решение об ускорении строительства метро, в первую очередь Большой кольцевой линии. Мы должны были ее закончить в 2023–2024 годах. Теперь сконцентрировали ресурсы и закончим в основном в 2022 году. Уже 11 станций введено, еще 9 до конца года введем. Остальные 11 останутся на следующий год и начало 2023 года», — сообщил мэр.

Инфляция в России обновила рекорд за пять лет
Экономика
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

По прогнозу ЦБ, инфляция в конце года составит 5,7–6,2% (в апреле регулятор прогнозировал показатели 4,7–5,2%), а к уровню 4–4,5% рост цен вернется только в следующем году. 

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В конце прошлого года МВД сообщало, что в пандемию число трудовых мигрантов в России сократилось в полтора раза. Если обычно в стране находились около 9 млн иностранцев, то к концу 2020-го их количество уменьшилось до 6 млн.

Минстрой предложил ввозить мигрантов в Россию чартерными поездами
Бизнес
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

О проблемах с рабочей силой заявляли и частные застройщики, и государственные структуры. В частности, из-за дефицита трудовых мигрантов предлагалось использовать заключенных на крупных государственных стройках, например на БАМе и Транссибе.

В июле в Минстрое предложили для ликвидации нехватки рабочей силы завозить мигрантов из-за рубежа чартерными поездами. По словам заместителя министра Никиты Стасишина, это вышло бы дешевле авиарейсов и позволило бы одновременно завозить в Россию по 1 тыс. человек.

Авторы
Петр Канаев Петр Канаев, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Михаил Котляр Михаил Котляр, Илья Доронов
Сергей Собянин мигранты Инфляция
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