Собянин назвал дефицит мигрантов одной из причин инфляции

По словам мэра Москвы, возникшая в пандемию нехватка рабочей силы привела к подорожанию услуг, а затем к росту цен в торговле и других сферах. Собянин подчеркнул, что бизнес адаптируется к этой ситуации и наращивает объемы работ

Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Отъезд трудовых мигрантов из России стал одной из причин роста инфляции. Об этом в интервью РБК заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что из-за закрытия строек почти на два месяца в прошлом году в связи с коронавирусными ограничениями застройщики были вынуждены уволить много рабочих, в том числе мигрантов. И иностранцы уехали из России.

«Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч 200, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее. Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы и все остальное тоже начало расти. Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — объяснил Собянин.

Однако, по его словам, сейчас бизнес адаптируется к этой проблеме, а объемы работ начинают расти.

Несмотря на нехватку рабочей силы власти столицы не откладывают крупные строительные проекты. «В начале года приняли решение об ускорении строительства метро, в первую очередь Большой кольцевой линии. Мы должны были ее закончить в 2023–2024 годах. Теперь сконцентрировали ресурсы и закончим в основном в 2022 году. Уже 11 станций введено, еще 9 до конца года введем. Остальные 11 останутся на следующий год и начало 2023 года», — сообщил мэр.