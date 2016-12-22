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МВФ констатировал недооцененность рубля и переоцененность доллара
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МВФ констатировал недооцененность рубля и переоцененность доллара
Экономика, 21:18
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МВФ констатировал недооцененность рубля и переоцененность доллара
Российский рубль незначительно недооценен, пришли к выводу эксперты МВФ. Курс американской валюты, напротив, завышен на 8-16% по сравнению с фундаментальными значениями
Фото: Александр Земляниченко / AP

Российский рубль недооценен примерно на 5%, следует из годового доклада МВФ о внешней сбалансированности (External Balance Report), поступившем в РБК. На это указали сразу две используемые фондом модели — модель оценки внешней сбалансированности (ОВС) и индекс реального эффективного обменного курса (РЭОК), которые позволяют получить эталонный показатель обменного курса для оценки заниженных или завышенных уровней.

Модель ОВС оценивает сальдо счета текущих операций страны в совокупности с определенными характеристиками (например, демографической структурой или уровнем дохода) и направленностью экономической политики. Индекс реального эффективного обменного курса представляет собой средневзвешенное изменение обменного курса рубля по отношению к корзине валют основных торговых партнеров России, скорректированное на изменение относительных цен. Реальный эффективный курс — один из основных показателей, характеризующих изменение конкурентоспособности стран на мировом рынке. Если реальный эффективный курс национальной валюты повышается, конкурентные позиции страны на мировом рынке ухудшаются: экспорт становится дороже, а импорт дешевле.

Внешняя позиция России в 2017 году была слабее, чем можно было ожидать, исходя из фундаментальных значений и желательной политической конъюнктуры, отмечают в МВФ. В 2018 году повысившиеся геополитическая напряженность привела к снижению курса рубля, но не изменила общую оценку его стоимости, считают авторы доклада. Резкое ослабление рубля произошло в апреле, после того как США расширили антироссийские санкции и, в частности, внесли в них UC Rusal — крупнейшего производителя алюминия. Вечером во вторник российская валюта торгуется вокруг 63 руб. — в частности, рубль ослабел после заявления президента США Дональда Трампа о том, что «Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы» и будет помогать на них Демократической партии.

Последние три года российское правительство и Центробанк принимали меры, чтобы ослабить связь между рублем и ценами на нефть для создания стабильных условий для экспортеров и их защиты от рыночной волатильности, объяснял в мае глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

С февраля 2017 года Минфин направляет все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при цене нефти выше $40 за баррель в Фонд национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Без него курс доллара в настоящий момент составлял бы 50 руб., утверждал в мае Орешкин, с которым в июне согласился глава Минфина Антон Силуанов.

Реальный эффективный обменный курс доллара в 2017 году был переоценен на 8-16% по сравнению со среднесрочными фундаментальными значениями и желательной политикой, пишет в своем докладе МВФ. Ослабление американской валюты сократило этот разрыв, отмечают эксперты фонда. В прошлом обзоре в июле 2017 года фонд оценивал переоцененность американской валюты в 10–20%.

Что касается курса юаня, то он в целом соответствует фундаментальным значениям, заключают эксперты МВФ. Курс китайской валюты — один из самых острых вопросов в отношениях США и Китая. Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп обвинял Китай, главного партнера, а с недавних пор — еще и противника в торговых отношениях с Америкой, в занижении своей валюты с целью предоставления конкурентных преимуществ своим экспортерам и обещал внести страну в список валютных манипуляторов в первый же день вступления в должность президента. Однако Минфин США отказался это сделать как в 2017, так и в 2018 году. При этом ведомство оставило КНР в контрольном списке, что подразумевает пристальное внимание за китайской финансовой политикой.

Автор: Олег Макаров.
Теги: рубль , доллар , МВФ , Орешкин , Силуанов
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