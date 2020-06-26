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Экономика ,  
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Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного

Разрыв в ценах российской нефти Urals и североморской Brent на рынке Северо-Западной Европы увеличился до максимального уровня — $2,35 за баррель
BRENT BR-7.20 $41,55 +2,62%
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Стоимость барреля российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе превысила цену барреля Brent на $2,35, сообщает агентство Argus. По его данным, размер премии за предыдущие сутки увеличился на $0,4 и в результате достиг максимального за всю историю мониторинга (с сентября 1994 года) уровня. До сих пор максимальным размером премии к цене Brent считался показатель, зафиксированный в мае, — $2,3 за баррель.

В абсолютном выражении стоимость барреля Urals выросла на $0,92, составив с поставкой в порт Роттердама на условиях CIF (стоимость, страхование и фрахт) $43,25.

Резкое увеличение премии эксперты Argus связывают с появлением информации о снижении отгрузок Urals из балтийских портов в июле более чем на 40% вследствие сокращения добычи в России в рамках соглашения ОПЕК+. Ранее Argus сообщало, что графики отгрузки Urals на 1–5 июля предусматривают сокращение поставок из балтийских портов примерно на треть.

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Фото: Tom Pennington / Getty Images

В Средиземноморье Urals торгуется с премией $2,4 к цене Brent.

По оценке Argus, в июле морской экспорт Urals сократится на 534 тыс. баррелей в сутки, опустившись до минимального с 2002 года уровня 770 тыс. баррелей в сутки.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Urals, нефть
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