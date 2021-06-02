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Эксперты назвали отрасли с самым быстрым ростом доходов за время пандемии

Агентство НКР составило новый рейтинг отраслей российской экономики, отранжировав их по динамике постпандемийного восстановления. Целый ряд секторов чувствует себя хорошо — несмотря на пандемию и даже благодаря ей
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в группу РБК) оценило финансовый результат отраслей российской экономики в пандемийном 2020 году и потенциал их восстановления в 2021-м. Как и в дебютном исследовании прошлого года, проанализированные секторы разделены на группы с названиями животных, обладающих разной скоростью передвижения: «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды» (все эти животные водятся на территории России).

Лидеры и аутсайдеры российской экономики — рейтинг РБК
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Пандемия COVID-19 принесла целому ряду отраслей сверхдоходы — прежде всего за счет повышения цен, которое в одних случаях было связано с более низким предложением (например, цветная металлургия), в других — с повышенным спросом (например, фармацевтика), следует из исследования.

В качестве основного критерия разделения отраслей на «биологические» группы НКР определило скорость их восстановления, а также темпы роста и падения оборотов продаж в предшествующий и прогнозный периоды. Самой представительной категорией являются «барсуки» (17% ВВП), которые сильно упали в 2020 году, но довольно быстро перешли к восстановлению — их выручка должна вернуться на докризисный уровень в 2021–2022 годах.

Подробнее про распределение отраслей российской экономики между «улитками» и «леопардами» читайте в материале РБК Pro.

Бенефициары коронакризиса

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Абсолютным лидером рейтинга остается фармацевтическая промышленность, в которой доходы выросли на 40% в 2020 году и в 2021 году, по прогнозу НКР, увеличатся еще на 16%. Но к концу года ее почти догонит цветная металлургия, перешедшая в самую быстрорастущую категорию «леопардов» из «лошадей». В отличие от фармацевтики, которая стала прямым бенефициаром пандемии, на рост выручки предприятий цветной металлургии повлиял скорее не коронавирус, а глобальный переход к «зеленой» экономике, который потребует дополнительных объемов никеля, меди, палладия и т.д., утверждают авторы исследования.

Другими бенефициарами пандемии стали сельское хозяйство и пищевая промышленность. В частности, коронакризис спровоцировал скачок цен на основные продукты питания: в 2020 году стоимость сахара в России взлетела на 59%, картофеля — на 36%, подсолнечного масла — на 27%, куриных яиц — на 16%. Российское правительство приняло серию мер для стабилизации цен на продовольствие, которые вызвали критику за нерыночный характер. НКР ожидает, что выручка в российской пищевой отрасли вырастет на 13% в 2021 году, в аграрном секторе — на 10–15%.

По сравнению с предыдущим рейтингом (составлялся в сентябре, когда прогнозы падения российской экономики были пессимистичнее) сразу на две ступени, из группы «зубров» в группу «лошадей», перескочили такие отрасли, как строительство жилой недвижимости, производство минеральных удобрений и черная металлургия. Выручка металлургов, выигравших от повышения цен на сталь, будет расти благодаря проектам жилищного строительства, положительной динамике машиностроения, реализации нацпроектов, отмечает НКР. Девелоперы, по оценкам агентства, в 2020 году нарастили выручку на первичном рынке жилья (продажа новостроек) примерно на 8%, однако в 2021 году рост, скорее всего, замедлится до 2–3% на фоне ожидаемой отмены или трансформации программы льготной ипотеки со второй половины года.

Еще одна отрасль, которая, предположительно, выигрывает от роста цен, — продовольственная розница, где ожидается рост выручки на 6% в 2021 году (категория «лошади»). Во втором полугодии 2020 года крупнейшие ретейлеры России показали рост маржинальности, значительно превысивший темп роста оборота отрасли в целом, подсчитало НКР, связав это преимущественно с эффектами продуктовой инфляции. В самих торговых сетях возражают, указывая на сокращение издержек и рост эффективности как основные причины скачка рентабельности.

Откровенных аутсайдеров среди российских отраслей немного: «улитки», как самые медленные секторы (на восстановление им понадобится более пяти лет), занимают чуть больше 1% российского ВВП. В этой категории остались две сильно пострадавшие от коронакризиса отрасли — авиаперевозки и строительство коммерческой недвижимости, говорится в исследовании НКР.

Автор
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
животные звери российская экономика пандемия отрасли НКР Исследование
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