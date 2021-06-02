Эксперты назвали отрасли с самым быстрым ростом доходов за время пандемии

Агентство НКР составило новый рейтинг отраслей российской экономики, отранжировав их по динамике постпандемийного восстановления. Целый ряд секторов чувствует себя хорошо — несмотря на пандемию и даже благодаря ей

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в группу РБК) оценило финансовый результат отраслей российской экономики в пандемийном 2020 году и потенциал их восстановления в 2021-м. Как и в дебютном исследовании прошлого года, проанализированные секторы разделены на группы с названиями животных, обладающих разной скоростью передвижения: «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды» (все эти животные водятся на территории России).

Пандемия COVID-19 принесла целому ряду отраслей сверхдоходы — прежде всего за счет повышения цен, которое в одних случаях было связано с более низким предложением (например, цветная металлургия), в других — с повышенным спросом (например, фармацевтика), следует из исследования.

В качестве основного критерия разделения отраслей на «биологические» группы НКР определило скорость их восстановления, а также темпы роста и падения оборотов продаж в предшествующий и прогнозный периоды. Самой представительной категорией являются «барсуки» (17% ВВП), которые сильно упали в 2020 году, но довольно быстро перешли к восстановлению — их выручка должна вернуться на докризисный уровень в 2021–2022 годах.