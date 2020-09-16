От улиток до леопардов: прогноз выздоровления российской экономики

«Улитки», в отличие от других отраслей, испытывали значительные проблемы еще до коронавируса, а пандемия их существенно усугубила.

Основные негативные факторы для «улиток» в пандемию:

для машиностроения — существенное снижение инвестиционного спроса и доходов населения;

для угледобычи — отказ многих стран от использования этого вида топлива в силу низкой эффективности;

для авиации — закрытие границ и остановка авиасообщения;

для коммерческой недвижимости — перевод многими компаниями сотрудников на удаленную работу и сокращение персонала.

Драйверами роста для «улиток» могут стать восстановление деловой активности, открытие границ, рост инвестиций и товарооборота, стимулирование закупок отечественного оборудования, импортозамещение технологий, субсидирование или целевое госфинансирование затрат российских компаний на НИОКР.

Темпы восстановления «улиток» Машиностроение 3,2% ВВП 3,2% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –8,4% Прогноз II пол. 2020 –7,0% 2021 –5,0% Возврат к показателям 2019 г. >5 лет Источник шока Коронавирус в РФ (конкуренция с импортом и падение доходов населения) Факторы, препятствующие восстановлению Падение инвестиционного спроса, высокая конкуренция с импортным оборудованием, планируемое сокращение государственного субсидирования отрасли Добыча угля 1,1% ВВП 1,1% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –28,1% Прогноз II пол. 2020 –14,8% 2021 +0,8% Возврат к показателям 2019 г. >5 лет Источник шока Коронавирус в мире; фундаментальные факторы Факторы, препятствующие восстановлению Сокращение мирового потребления угля на фоне развития «зеленой» энергетики Воздушные перевозки 0,3% ВВП 0,3% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –39,5% Прогноз II пол. 2020 –25,0% 2021 +10,0% Возврат к показателям 2019 г. >5 лет Источник шока Коронавирус в РФ; коронавирус в мире Факторы, препятствующие восстановлению Закрытие границ, ограничительные меры в связи с COVID-19, падение доходов населения, рост цен на авиатопливо Строительство коммерческой недвижимости 0,2% ВВП 0,2% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –33,0% Прогноз II пол. 2020 –25,0% 2021 0% Возврат к показателям 2019 г. >5 лет Источник шока Коронавирус в РФ Факторы, препятствующие восстановлению Снижение загрузки коммерческой недвижимости (в т.ч. за счет перехода на удаленную работу), снижение ставок аренды

Зубры От трех до пяти лет на восстановление

Чтобы достичь показателей 2019 года, им потребуется от трех до пяти лет. «Зубры», к которым отнесены нефте- и газодобыча, транспорт, строительство жилья, черная металлургия, непродовольственная розница и производство удобрений, вносят наибольший вклад в российскую экономику — 22% ВВП. От темпов их восстановления в существенной степени зависят доходы российского бюджета в обозримом будущем.

В период пандемии «зубры» пострадали из-за глобального снижения спроса на топливо (добыча нефти и газа), нарушения производственно-сбытовых цепочек (транспорт), существенного падения доходов населения (строительство жилья), замедления активности в промышленности в целом (металлургия, удобрения) и закрытия магазинов в период локдауна (непродовольственная розница).

Постепенное восстановление «зубров» поддержат открытие границ, оживление мировой торговли и транспортных потоков, развитие импортозамещающих технологий, соблюдение договоренностей в рамках сделок ОПЕК+. Существенным подспорьем для выхода из кризиса будет сохранение господдержки пострадавших отраслей.

Темпы восстановления «зубров» Добыча нефти и природного газа 10,9% ВВП 10,9% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –36,3% Прогноз II пол. 2020 –10,4% 2021 +2,8% Возврат к показателям 2019 г. 2023г. Источник шока Коронавирус в мире; сырьевой шок Факторы, препятствующие восстановлению Ограничение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, слабые темпы восстановления цен Сухопутный и трубопроводный транспорт 4,1% ВВП 4,1% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –3,3% Прогноз II пол. 2020 –2,5% 2021 +1,0% Возврат к показателям 2019 г. 2023 г. Источник шока Коронавирус в РФ; коронавирус в мире; сырьевой шок Факторы, препятствующие восстановлению Снижение внешнего и внутреннего спроса на черные металлы, нефть и нефтепродукты, уголь, цемент и пр. Строительство жилой недвижимости 2,8% ВВП 2,8% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –17% Прогноз II пол. 2020 0% 2021 +5,0% Возврат к показателям 2019 г. 2023 г. Источник шока Коронавирус в РФ Факторы, препятствующие восстановлению Падение доходов населения Черная металлургия 1,4% ВВП 1,4% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –15% Прогноз II пол. 2020 –5% 2021 +2,5% Возврат к показателям 2019 г. 2023 г. Источник шока Коронавирус в мире (падение цен и спроса) Факторы, препятствующие восстановлению Замедление темпов строительства и выпуска автомобилей Непродовольственная розница 2,5% ВВП 2,5% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –8,4% Прогноз II пол. 2020 –1,7% 2021 +2,0% Возврат к показателям 2019 г. 2023 г. Источник шока Коронавирус в РФ Факторы, препятствующие восстановлению Падение доходов населения, снижение части «кредитного» спроса на автомобили в связи с ужесточением требований к заемщикам Производство минеральных удобрений 0,3% ВВП 0,3% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –15,3% Прогноз II пол. 2020 –15,5% 2021 +2,0% Возврат к показателям 2019 г. 2023 г. Источник шока Сырьевой шок Факторы, препятствующие восстановлению Ограниченная конкурентноспособность на мировом рынке из-за внутренних цен на газ

Барсуки От одного года до двух лет на восстановление

Отскок этих отраслей займет один-два года, так как их позиции были ослаблены искусственными карантинными ограничениями. Это электроэнергетика, строительство инфраструктуры, производство стройматериалов и нефтепродуктов, а также оптовая торговля. «Барсуки», незначительно просевшие в 2020 году, формируют практически 17% ВВП страны.

Ослабление спроса на продукцию «барсуков» в пандемию не было критичным: он снизился из-за ограничений в передвижении населения, уменьшения располагаемых доходов граждан и выручки предприятий, сокращения перевозок, непроработанности планов реализации национальных проектов.

Их восстановлению и дальнейшему росту будут способствовать дополнительные госзаказы, дальнейшее сокращение доли импорта и увеличение экспорта, рост внутрироссийского потребления товаров и услуг.

Темпы восстановления «барсуков» Электроэнергетика 2,7% ВВП 2,7% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –1,7% Прогноз II пол. 2020 +1,0% 2021 +2,0% Возврат к показателям 2019 г. 2021 г. Источник шока Коронавирус в РФ Факторы, препятствующие восстановлению Замедление темпов роста промышленности, рост неплатежей населения в период карантина Инфраструктурное строительство 2% ВВП 2% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –10,0% Прогноз II пол. 2020 –5,0% 2021 +5,0% Возврат к показателям 2019 г. 2022 г. Источник шока Коронавирус в РФ; сырьевой шок Факторы, препятствующие восстановлению Сокращение бюджетных доходов, снижение объёмов инвестиционных программ компаний Производство строительных материалов 1,2% ВВП 1,2% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –9,2% Прогноз II пол. 2020 +3,0% 2021 +5,0% Возврат к показателям 2019 г. 2022 г. Источник шока Коронавирус в РФ; сырьевой шок Факторы, препятствующие восстановлению Рост валютных издержек, сокращение объемов строительства Производство кокса и нефтепродуктов 2,9% ВВП 2,9% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –29,9% Прогноз II пол. 2020 +3,0% 2021 +3,0% Возврат к показателям 2019 г. 2022 г. Источник шока Коронавирус в РФ; коронавирус в мире Факторы, препятствующие восстановлению Рост тарифов на транспортировку, ограничение объемов добычи нефти Оптовая торговля 8,2% ВВП 8,2% ВВП По данному разделу ОКВЭД учитываются крупнейшие российские газодобывающие компании



Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 –1,9% Прогноз II пол. 2020 –0,5% 2021 +1,0% Возврат к показателям 2019 г. 2022 г. Источник шока Коронавирус в РФ; коронавирус в мире; сырьевой шок Факторы, препятствующие восстановлению Ограниченные темпы восстановления внутренних и мировых рынков

Лошади Рост от 1 до 5% в год

Эти отрасли даже в кризис смогли сохранить рост и в дальнейшем будут прибавлять 1–5% в год. К ним относятся продовольственная розница, цветная металлургия, добыча металлических руд и телекоммуникации — суммарно чуть больше 6% российского ВВП.

Среди факторов стабилизации положения «лошадей» в пандемию выделяется благоприятная внешнеэкономическая и внутристрановая конъюнктура. За первую половину 2020 года железная руда подорожала на 12%, что было связано с восстановлением производства стали мировым лидером — Китаем — на фоне перебоев с поставками руды из Бразилии и Австралии. Ажиотажный спрос на товары первой необходимости привел к росту продаж в продовольственной рознице. А переход на удаленку увеличил спрос на услуги связи.

Ускорение роста «лошадей» возможно за счет высоких мировых цен на цветные металлы и железную руду, дальнейшего развития онлайн-торговли и повышения среднего дохода в расчете на одного абонента сотовой связи.

Темпы роста «лошадей» Продовольственная розница 2,3% ВВП 2,3% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 +1,9% Прогноз II пол. 2020 +3,0% 2021 +2,0% Источник шока Коронавирус в РФ Факторы, препятствующие восстановлению Снижение доходов населения, рост курсов валют Цветная металлургия 2,3% ВВП 2,3% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 +4,9% Прогноз II пол. 2020 +2,0% 2021 +3,0% Источник шока Коронавирус в мире (падение спроса) Факторы, препятствующие восстановлению Падение цен на металлы и сокращение спроса со стороны обрабатывающей промышленности Телекоммуникации 0,9% ВВП 0,9% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 +2,5% Прогноз II пол. 2020 +1,0% 2021 +2,0% Источник шока Коронавирус в мире (рост цен на импортные составляющие) Факторы, препятствующие восстановлению Высокая насыщенность рынка, исчерпание возможностей органического роста Добыча металлических руд 0,8% ВВП 0,8% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 +3,3% Прогноз II пол. 2020 +2,0% 2021 +3,0% Источник шока Коронавирус в мире Факторы, препятствующие восстановлению Превышение предложения над спросом

Леопарды Рост от 5 до 10% в год

Эти отрасли совершили рывок в первые месяцы 2020 года благодаря взрывному спросу на ряд потребительских товаров в период пандемии. Речь идет о сельском хозяйстве, пищевой промышленности, фармацевтике и производстве пластмассовых и резиновых изделий, или 5,6% ВВП страны.

В период острой фазы пандемии России удалось избежать дефицита лекарств и продуктов питания. Благодаря удачной конъюнктуре фармацевтическая и пищевая промышленность даже нарастили объемы производства. Увеличению оборота резиновых и пластмассовых изделий способствовал ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей.

Основными факторами дальнейшего роста «леопардов» являются повышающийся внутренний спрос на лекарства и продукты, а также усиление спроса на российскую сельхозпродукцию на таких внешних рынках, как Китай (16,3% аграрного экспорта из России), Турция (13,7%), ЕС (11,4%), Южная Корея (6,1%), Египет (5,6%). Потенциальное развитие автомобильной промышленности будет способствовать увеличению потребления резиновых изделий.

Важную роль в развитии фармацевтической промышленности после пандемии сыграет разрешение дистанционной торговли безрецептурными препаратами, а также сокращение доли импортной продукции, которая сейчас составляет около 50%.

Для развития сельского хозяйства возможными точками роста станет увеличение посевных площадей основных сельхозкультур, открытие новых экспортных рынков для мясо-молочной и других отраслей, цифровизация сельского хозяйства.

Темпы роста «леопардов» Сельское хозяйство 3% ВВП 3% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 +7,7% Прогноз II пол. 2020 +7,0% 2021 +5,0% Источник шока Коронавирус в мире (рост цен на корма и импортные составляющие) Факторы, препятствующие восстановлению Ограниченное использование экспортного потенциала, рост цен на импортные корма Пищевая промышленность 2% ВВП 2% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 +9,5% Прогноз II пол. 2020 +5,0% 2021 +7,0% Источник шока Коронавирус в мире (рост цен на импортные составляющие); коронавирус в РФ (переориентация на дешевые продукты) Факторы, препятствующие восстановлению Падение доходов населения, изменение потребительских предпочтений Фармацевтическая промышленность 0,3% ВВП 0,3% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 +50,9% Прогноз II пол. 2020 +10,0% 2021 +5,0% Источник шока Коронавирус в мире (рост цен на импортные составляющие) Факторы, препятствующие восстановлению Рост курсов валют, дефицит сырья и материалов Производство резиновых и пластмассовых изделий 0,3% ВВП 0,3% ВВП Динамика отраслевой выручки По отношению к аналогичному периоду предыдущего года Фактические результаты Прогноз I пол. 2020 +7,8% Прогноз II пол. 2020 +5,0% 2021 +5,0% Источник шока Коронавирус в мире Факторы, препятствующие восстановлению Рост предложения на мировом рынке из-за расширения мощностей

Источники шока российской экономики

Текущий экономический кризис является уникальным. Начавшееся в 2019 году замедление роста мировой экономики перешло в сильный экономический спад в первой половине 2020 года на фоне административных ограничений, введенных многими государствами из-за пандемии COVID-19. Кризис для российской экономики усилил обвал цен на нефть из-за отмены сделки ОПЕК+ в марте 2020 года. Цена нефти марки Urals упала с $65 за баррель на начало 2020 года до менее чем $20 за баррель к середине квартала, но восстановилась до уровня около $40 за баррель к концу полугодия.

В предыдущие кризисные периоды — 2008 и 2014 годов — относительно быстрое восстановление российской экономики обеспечили сырьевые отрасли. Ожидать повторения этого сценария в нынешних условиях не приходится, так как сейчас будет трудно избежать длительной стагнации внешнего спроса.

Аналитики НКР выделили четыре группы негативных факторов, непосредственно обусловливающих глубину и продолжительность спада в отдельных отраслях российской экономики. Не все эти факторы напрямую связаны с коронавирусом, некоторые из них имеют фундаментальную природу.

Коронавирус в России Падение ряда экономических показателей из-за карантинных мер:

доходы населения и покупательная способность;

товарооборот;

инвестиционная активность Коронавирус в мире Карантинные меры в большинстве стран вызвали:

падение спроса на сырьевые и несырьевые товары;

закрытие границ;

снижение производства из-за остановки части предприятий Сырьевой шок Падение цен и спроса на сырьевые товары Фундаментальные факторы Развитие технологий или введение новых ограничений, например:

отказ многих стран от использования малоэффективной или неэкологичной продукции;

появление товаров-заменителей

Ограничительные меры фактически остановили работу отраслей, ориентированных на массового потребителя. И, хотя после снятия карантина восстановление будет относительно быстрым, в случае второй и последующих волн пандемии развитие таких секторов может вновь оказаться под угрозой.

Отрасли-экспортеры не подверглись масштабным ограничениям во время карантинных мероприятий и продолжали работать на протяжении всего первого полугодия 2020 года. Но их возвращение к показателям 2019 года может быть медленным из-за возможных системных проблем или существенной разбалансировки спроса и предложения.

Макроэкономические предпосылки

В отраслевых прогнозах НКР опирается на следующие оценки динамики ВВП и инфляции в России.

2020 2021 ВВП (-5%)–(-6%) 2,0–3,0% Инфляция 3,5–3,7% 3,5–4,0%

Принимается во внимание сделанная Росстатом оценка падения ВВП России во втором квартале на 8,5% (к настоящему времени пересмотрена до 8%) и возврат экономики страны на траекторию роста уже в третьем квартале 2020 года. Несмотря на постепенное улучшение ситуации в инвестициях в основной капитал и в промышленности, слабость потребительского спроса и сравнительно низкий темп роста кредитования обусловят медленное восстановление сферы торговли и услуг.

Сдерживающее влияние будет оказывать и ограничение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также по-прежнему слабый спрос на газ и иные ключевые товары российского экспорта. В своих оценках НКР также исходит из того, что цикл смягчения денежно-кредитной политики завершается и ключевая ставка Банка России к концу 2020 года стабилизируется на уровне не ниже 4,0%, то есть незначительно выше ожидаемой по итогам года инфляции.