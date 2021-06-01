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Экономика ,  
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Эксперты оценили доходы ретейлеров на фоне роста цен на продукты

Скачок маржи лидеров продовольственной розницы в первую очередь связан с ростом цен, за год с середины 2020-го он принесет им 45 млрд руб. операционной прибыли, оценили в НКР. Ретейлеры спорят: это результат роста эффективности
«Магнит» MGNT ₽5 460,5 +0,94% Купить
«Лента» LNTA ₽244,9 +0,2% Купить
X5 Group FIVE ₽2 229,5 +1,16% Купить
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Аналитики рейтингового агентства НКР (входит в группу компаний РБК) подсчитали рентабельность по операционной прибыли ведущих российских продуктовых ретейлеров во втором полугодии 2020 года, когда продовольственная инфляция поднялась выше 4% (год к году). Средняя операционная маржа лидеров рынка выросла на треть — до 4,8% (с 3,6% во втором полугодии 2019 года), следует из аналитического комментария НКР от 1 июня (есть у РБК).

НКР использовало данные отчетности по МСФО АО «Магнит», X5 Retail Group, ООО «О'кей» и ООО «Лента», на долю которых приходится около четверти всего розничного рынка. Последняя доступная отчетность лидеров рынка покрывает второе полугодие 2020 года, полной отчетности этих компаний за первый квартал 2021 года еще нет.

В НКР предполагают, что «скачок маржинальности был связан в первую очередь с ростом цен на продукты питания на 6,3% по сектору» (за второе полугодие 2020 года по сравнению с предыдущим периодом, по данным Росстата). В мае премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего отчета перед Госдумой заявил, что одной из причин ускоренного роста цен на социально значимые продукты в России стала «жадность» некоторых производителей и торговых сетей.

Но формально в обзоре НКР выявлена лишь корреляция между ростом операционной рентабельности и ускорением розничных цен. Надежные выводы о том, как повлиял ценовой фактор на рост маржи, можно сделать только на основании собственных данных сетей. Маржа по операционной прибыли учитывает, например, и операционные издержки — при их снижении (при прочих равных) маржа растет.

Потребление внутри страны повысилось в связи с закрытием границ из-за пандемии, также отмечает НКР. Но рост маржинальности четверки крупнейших ретейлеров опережал динамику розничной торговли продовольствием, следует из его данных: во второй половине 2020 года оборот розничной торговли продовольственными товарами в России увеличился лишь на 3,6% к тому же периоду 2019 года. Это указывает на то, что рост потребления не был единственной причиной скачка рентабельности.

Рост операционной маржи эквивалентен дополнительной операционной прибыли четырех проанализированных ретейлеров (АО «Магнит», X5 Retail Group, ООО «О'кей» и ООО «Лента») в размере 25,3 млрд руб., подсчитали в НКР.

  • У X5 Retail Group операционная рентабельность повысилась с 4,1 до 4,8%;
  • у «Магнита» — с 3,1 до 4,7%;
  • у «Ленты» — с 4 до 6%;
  • у «О'кей» — с 2,5 до 3,8%, свидетельствуют данные рейтингового агентства.

Дальнейший рост маржи

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В первые месяцы 2021 года продуктовая инфляция продолжила ускорение: по официальным данным, рост цен на продукты питания достиг пика в феврале-марте — на уровне 7,6–7,7% в годовом выражении (в апреле показатель замедлился до 6,6%). По мнению НКР, в первом полугодии 2021 года средняя операционная маржа ведущих ретейлеров может подняться еще на 1–2 п.п. Это добавит около 20 млрд руб. к их совокупной операционной прибыли в первом полугодии.

Наблюдаемая инфляция (то, как рост цен воспринимает население) в мае 2021 года продолжила рост — 14,8% по сравнению с 14,5% в апреле и 12,7% в марте, следует из данных ЦБ на основе социологических опросов (.pdf), что в ЦБ связывают с «высокой обеспокоенностью у опрошенных ростом цен на яйца, мясо и птицу».

Косвенным свидетельством увеличения рентабельности продовольственной розницы в целом по стране является рост отчислений по налогу на прибыль средних и крупных представителей сектора, добавляет НКР. Например, по итогам первого квартала 2021 года поступления по налогу на прибыль организаций розничной торговли в Москве выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, по Краснодарскому краю — в 3,5 раза, следует из данных Федеральной налоговой службы.

По данным Росстата, чистая прибыль (сальдо прибылей и убытков) крупных компаний розничной торговли (кроме автомобилей) в первом квартале 2021 года выросла в 2,2 раза по сравнению с первым кварталом 2020 года — до 101,9 млрд руб.

Снижение издержек и рост эффективности

Генеральный директор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров не согласен, что маржа ретейлеров растет за счет роста розничных цен. По его мнению, основным фактором, который влиял на маржинальность ретейлеров в 2020 году, был рост бизнеса сетей, которые обеспечивал увеличение закупочной силы. «Сети очень многое делают с точки зрения повышения эффективности, реконструируют магазины, внедряют ИТ-решения, кассы самообслуживания, высвобождая персонал, пересматривают ассортимент в сторону наиболее высокомаржинальных категорий: фреш и кулинарии», — сказал эксперт.

«За высокую рентабельность они платят инвестициями», — объясняет Бурмистров. Поднять же цены до комфортного для них уровня, по его мнению, ретейлеры в большинстве случаев не могут, так как рынок слишком конкурентный.

По мнению руководителя департамента анализа рынка акций BCS Global Markets Дмитрия Скрябина, на росте маржинальности сетей во второй половине 2020 года благоприятно сказывался режим самоизоляции. Он полагает, что увеличение продовольственной инфляции, политический фон в виде окончания сентябрьских выборов в Госдуму и укрепление рубля дадут возможность ретейлу наращивать маржу и во втором полугодии 2021 года.

Рост цен оказал минимальное влияние на увеличение маржинальности «Магнита», утверждает пресс-служба ретейлера. «Основным фактором, за счет чего выросла маржинальность компании по операционной прибыли во втором полугодии 2020 года (+1,9 п.п. против второй половины 2019-го; по данным НКР — на 1,6 п.п. — РБК), стали рост плотности продаж (выручка с квадратного метра. — РБК), а также значительное сокращение потерь, снижение расходов на логистику и улучшение условий от поставщиков», — указали в «Магните». На рост рентабельности по чистой прибыли (+1,5 п.п.) помимо указанных факторов существенно повлияло заметное сокращение объема совокупной задолженности и снижение стоимости долга, добавили в компании.

Ретейлер «О'кей» отказался от комментариев, «Лента» не ответила на запрос РБК, комментарий X5 ожидается.

Авторы
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Анна Левинская
ретейлер продукты питания продовольственная инфляция НКР
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