Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Перечень еще не окончательный, отметил собеседник в Минэкономразвития. Проект постановления планируется внести в правительство по итогам межведомственной проработки не позднее января 2021 года.
В частности, министерство рассматривает возможность предоставления вида на жительство иностранцам, которые подтвердили свою финансовую независимость (наличие денежных средств на счетах) и планируют открыть в России свое дело при условии создания новых рабочих мест. Обязательным критерием для этого станет трудоустройство российских граждан.
Что касается приобретения недвижимости, властям еще предстоит определить ее вид, минимальную стоимость и возможный срок владения. Проектируемые нормы не отменяют действующих правил покупки недвижимости иностранными гражданами, например запрет на владение недвижимостью в приграничных территориях, а также сельскохозяйственными и лесными угодьями.
Практика выдачи «золотых виз» в обмен на покупку недвижимости действует во многих странах Европы. Например, Греция и Латвия предоставляют иностранцам вид на жительство в случае приобретения недвижимости стоимостью от €250 тыс., Испания и Португалия — от €500 тыс.
В феврале этого года Португалияограничила возможности получения «золотых виз»: вид на жительство не будут выдавать взамен приобретения недвижимости в крупных городах, таких как Лиссабон или Порту. Но возможность получить вид на жительство в этих муниципалитетах сохраняется для инвесторов, которые создают рабочие места.
Будет ли спрос на «золотые визы»
Инициатива Минэкономразвития улучшит деловой климат в России, но эффект будет весьма ограниченным, полагает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Программа может вызвать интерес прежде всего у инвесторов из бывших республик СССР. «Мы это видим по рынку недвижимости: доля людей с высокими доходами, которые стремятся перебраться из стран Средней Азии, Закавказья в Россию, присутствует», — сказал он РБК.
Инвестиционные визы будут привлекательны для таких граждан, если они заинтересованы создавать в России бизнес. Со стороны инвесторов из стран дальнего зарубежья Тихомиров прогнозирует слабый интерес: «Мы не видим сильного притока инвесторов из стран за пределами СНГ. Там есть прямые инвестиции, но они идут на уровне компаний, а не частных лиц».
Инвестор, желающий получить вид на жительство, преследует определенные цели: защита своих вложений, возможность перемещения по миру, защита собственных интересов перед законом, медицинское обслуживание, образование детей и т.д., говорит директор департамента внутреннего аудита и управления рисками консалтинговой компании ФБК Роман Кенигсберг. С этой точки зрения интересы тех, кто интересуется видом на жительство, и инвесторов в российские активы практически не пересекаются, считает он.
«Мне кажется, что эта инициатива не создаст спроса на увеличение инвестиций в российские активы», — сказал Кенигсберг РБК. По его словам, для резидентов ряда стран стран этот процесс будет сопряжен с преодолением введенных в отношении России санкций. Кроме того, инвестиции несут в себе риски привлечения средств, полученных преступным путем, «поэтому, безусловно, давать обещания в обмен на инвестиции неправильно, должны быть оговорки об их легальном происхождении».
В первом квартале 2020 года приток зарубежных инвестиций в Россию на фоне кризисных явлений в мировой экономике практически остановился. В частности, прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года.