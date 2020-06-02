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Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Ведомство предлагает давать иностранцам вид на жительство в России в обмен на покупку недвижимости, инвестиции и запуск бизнеса с рабочими местами для россиян. Спроса на российское резидентство за пределами СНГ эксперты не ожидают
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, причем не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны. Это следует из разработанного Минэкономразвития проекта постановления, выдержки из которого есть в распоряжении РБК, подлинность содержания подтвердил федеральный чиновник. 29 мая ведомство разместило уведомление об утверждении критериев отнесения иностранного гражданина к категории инвесторов в целях получения вида на жительства на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Минэкономразвития подготовило законопроект, позволяющий иностранцам, купившим недвижимость в России, получать вид на жительство, писали в мае «Известия». В ведомстве тогда отмечали, что пока не определились, какого рода недвижимость нужно приобрести для получения вида на жительство, коммерческую или частную. Министерство изучает зарубежный опыт, пытаясь найти наиболее оптимальные варианты. Критерии получения вида на жительство должны быть определены в постановлении правительства, проект которого разработало Минэкономразвития.

Какие условия для резидентства предлагаются

Основываясь на российском законодательстве об иностранных инвестициях, а также с учетом международного опыта прорабатываются следующие возможные критерии:

  • осуществление инвестиций в организации, зарегистрированные в России;
  • ведение предпринимательской деятельности в России;
  • покупка государственных ценных бумаг или недвижимого имущества в России.

Перечень еще не окончательный, отметил собеседник в Минэкономразвития. Проект постановления планируется внести в правительство по итогам межведомственной проработки не позднее января 2021 года.

В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости
Экономика
Фото: Александр Зеликов / ТАСС

В частности, министерство рассматривает возможность предоставления вида на жительство иностранцам, которые подтвердили свою финансовую независимость (наличие денежных средств на счетах) и планируют открыть в России свое дело при условии создания новых рабочих мест. Обязательным критерием для этого станет трудоустройство российских граждан.

Что касается приобретения недвижимости, властям еще предстоит определить ее вид, минимальную стоимость и возможный срок владения. Проектируемые нормы не отменяют действующих правил покупки недвижимости иностранными гражданами, например запрет на владение недвижимостью в приграничных территориях, а также сельскохозяйственными и лесными угодьями.

Практика выдачи «золотых виз» в обмен на покупку недвижимости действует во многих странах Европы. Например, Греция и Латвия предоставляют иностранцам вид на жительство в случае приобретения недвижимости стоимостью от €250 тыс., Испания и Португалия — от €500 тыс.

В феврале этого года Португалияограничила возможности получения «золотых виз»: вид на жительство не будут выдавать взамен приобретения недвижимости в крупных городах, таких как Лиссабон или Порту. Но возможность получить вид на жительство в этих муниципалитетах сохраняется для инвесторов, которые создают рабочие места.

Будет ли спрос на «золотые визы»

Инициатива Минэкономразвития улучшит деловой климат в России, но эффект будет весьма ограниченным, полагает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Программа может вызвать интерес прежде всего у инвесторов из бывших республик СССР. «Мы это видим по рынку недвижимости: доля людей с высокими доходами, которые стремятся перебраться из стран Средней Азии, Закавказья в Россию, присутствует», — сказал он РБК.

Инвестиционные визы будут привлекательны для таких граждан, если они заинтересованы создавать в России бизнес. Со стороны инвесторов из стран дальнего зарубежья Тихомиров прогнозирует слабый интерес: «Мы не видим сильного притока инвесторов из стран за пределами СНГ. Там есть прямые инвестиции, но они идут на уровне компаний, а не частных лиц».

Инвестор, желающий получить вид на жительство, преследует определенные цели: защита своих вложений, возможность перемещения по миру, защита собственных интересов перед законом, медицинское обслуживание, образование детей и т.д., говорит директор департамента внутреннего аудита и управления рисками консалтинговой компании ФБК Роман Кенигсберг. С этой точки зрения интересы тех, кто интересуется видом на жительство, и инвесторов в российские активы практически не пересекаются, считает он.

«Мне кажется, что эта инициатива не создаст спроса на увеличение инвестиций в российские активы», — сказал Кенигсберг РБК. По его словам, для резидентов ряда стран стран этот процесс будет сопряжен с преодолением введенных в отношении России санкций. Кроме того, инвестиции несут в себе риски привлечения средств, полученных преступным путем, «поэтому, безусловно, давать обещания в обмен на инвестиции неправильно, должны быть оговорки об их легальном происхождении».

В первом квартале 2020 года приток зарубежных инвестиций в Россию на фоне кризисных явлений в мировой экономике практически остановился. В частности, прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Минэкономразвития, инвестиции, недвижимость, вид на жительство
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В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости
Экономика
Португалия ввела ограничения на выдачу «золотых виз»
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