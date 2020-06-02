Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Ведомство предлагает давать иностранцам вид на жительство в России в обмен на покупку недвижимости, инвестиции и запуск бизнеса с рабочими местами для россиян. Спроса на российское резидентство за пределами СНГ эксперты не ожидают

Фото: Андрей Любимов / РБК

Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, причем не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны. Это следует из разработанного Минэкономразвития проекта постановления, выдержки из которого есть в распоряжении РБК, подлинность содержания подтвердил федеральный чиновник. 29 мая ведомство разместило уведомление об утверждении критериев отнесения иностранного гражданина к категории инвесторов в целях получения вида на жительства на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Минэкономразвития подготовило законопроект, позволяющий иностранцам, купившим недвижимость в России, получать вид на жительство, писали в мае «Известия». В ведомстве тогда отмечали, что пока не определились, какого рода недвижимость нужно приобрести для получения вида на жительство, коммерческую или частную. Министерство изучает зарубежный опыт, пытаясь найти наиболее оптимальные варианты. Критерии получения вида на жительство должны быть определены в постановлении правительства, проект которого разработало Минэкономразвития.

Какие условия для резидентства предлагаются

Основываясь на российском законодательстве об иностранных инвестициях, а также с учетом международного опыта прорабатываются следующие возможные критерии: