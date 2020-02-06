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Португалия ввела ограничения на выдачу «золотых виз»

Парламент Португалии одобрил ограничение на выдачу «золотых виз» за инвестиции в недвижимость вдоль побережья, в частности в Лиссабоне и Порту
Фото: Rafael Marchante / Reuters

Парламент Португалии на заседании 5 февраля утвердил поправку, предусматривающую введение ограничений на выдачу так называемых «золотых виз» — видов на жительство (ВНЖ), которые предоставляются иностранцам в обмен на инвестиции. Об этом сообщают Portal de Notícias и Lusa. С такой инициативой выступила правящая соцпартия премьера Антониу Кошты.

Согласно принятому документу, ВНЖ не будут выдавать за приобретение недвижимости в крупных городах, таких как Лиссабон или Порту. Исключениями из правил станут другие внутренние муниципалитеты на северо-западе Португалии и автономные регионы — Азорские острова и Мадейра.

Эта мера направлена на ослабление давления на рынок недвижимости в Лиссабоне и Порту, содействие инвестициям в регионы с низкой плотностью населения, создание новых рабочих мест и восстановление городов, представляющих культурную ценность, пишет ECO News.

«Золотые визы» в Лиссабоне и Порту будут по-прежнему доступны инвесторам, которые создают рабочие места, например открыв компании в столице или в прибрежных городах, уточняет агентство Lusa. Такое же правило действует для получения или продления ВНЖ с целью воссоединения со своей семьей, работы или учебы.

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Португалия начала выдавать «золотые визы» в 2012 году — в обмен на инвестиции в недвижимость на сумму не менее €500 тыс. В 2016 году этот показатель снизился до €350 тыс. Получатели ВНЖ должны были провести в стране минимум неделю в первый год после выдачи документов и по две недели в последующие годы. С момента появления таких виз было выдано более 8,2 тыс. ВНЖ, что составляет почти €5 млрд в пересчете на инвестиции. 94% виз были предоставлены за покупку недвижимости. С 2009 года иностранцев-пенсионеров, которые живут в Португалии более шести месяцев в году, освободили от подоходного налога на десять лет.

Согласно данным Службы по делам иностранцев (SEF), инвестиции в Португалию, привлеченные по схеме «золотой визы», в 2019 году сократились на 11,4% по сравнению с показателем предыдущего года и составили €742 млн. Большинство бенефициаров программы — граждане Китая (4467 человек), Бразилии (863), Турции (380), Южной Африки (320) и России (296).

Автор: Кристина Астафурова
Теги: ВНЖ, Португалия
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