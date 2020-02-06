Португалия ввела ограничения на выдачу «золотых виз»

Парламент Португалии одобрил ограничение на выдачу «золотых виз» за инвестиции в недвижимость вдоль побережья, в частности в Лиссабоне и Порту

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Парламент Португалии на заседании 5 февраля утвердил поправку, предусматривающую введение ограничений на выдачу так называемых «золотых виз» — видов на жительство (ВНЖ), которые предоставляются иностранцам в обмен на инвестиции. Об этом сообщают Portal de Notícias и Lusa. С такой инициативой выступила правящая соцпартия премьера Антониу Кошты.

Согласно принятому документу, ВНЖ не будут выдавать за приобретение недвижимости в крупных городах, таких как Лиссабон или Порту. Исключениями из правил станут другие внутренние муниципалитеты на северо-западе Португалии и автономные регионы — Азорские острова и Мадейра.

Эта мера направлена на ослабление давления на рынок недвижимости в Лиссабоне и Порту, содействие инвестициям в регионы с низкой плотностью населения, создание новых рабочих мест и восстановление городов, представляющих культурную ценность, пишет ECO News.

«Золотые визы» в Лиссабоне и Порту будут по-прежнему доступны инвесторам, которые создают рабочие места, например открыв компании в столице или в прибрежных городах, уточняет агентство Lusa. Такое же правило действует для получения или продления ВНЖ с целью воссоединения со своей семьей, работы или учебы.