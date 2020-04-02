Союз ветеранов Анголы удалил данные о возможном главе «Росзарубежнефти»

«Союз ветеранов Анголы» удалил с сайта информацию о своем представителе Николае Рыбчуке. Человек с таким именем в конце марта возглавил госкомпанию «Росзарубежнефть», которая может получить бывшие венесуэльские активы «Роснефти»

Николай Рыбчук (Фото: veteranangola.ru)

Общественная организация «Союз ветеранов Анголы» (СВА) удалила со своего сайта часть информации о ее участнике Николае Рыбчуке. Его полный тезка — Николай Александрович Рыбчук — 28 марта был назначен гендиректором новой госкомпании «Росзарубежнефть», которая могла получить венесуэльские активы «Роснефти».

31 марта на сайте СВА было доступно видео с Рыбчуком в разделе, посвященном 15-летию организации. 1 апреля его еще можно было посмотреть через кэш «Яндекса». Видеозапись была сделана в сентябре 2019 года, она длилась 16 минут. На ней Рыбчук (см. скриншот) рассказывал, что в советское время совершил несколько командировок в Анголу. «Первая командировка была в 1978–1980 годах, в качестве переводчика. Работал в Анголе, затем в Пятом военном округе на юге Анголы», — говорит Рыбчук.

Это же видео было удалено с Youtube, куда оно было загружено «Союзом ветеранов Анголы в Саратовской области». 1 октября об этом была сделана запись в Facebook организации, озаглавленная как «Воспоминания члена «Союза ветеранов Анголы» Николая Рыбчука».

Занимался военным сотрудничеством с Анголой

РБК направил запрос в Союз ветеранов Анголы по электронной почте. При звонке по телефону, указанному на сайте союза, включается автоответчик, который говорит: «Абонент занят. Перезвоните позднее». «В нерабочее время работает автоответчик», — указано на сайте организации (неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в стране нерабочей).