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Союз ветеранов Анголы удалил данные о возможном главе «Росзарубежнефти»

«Союз ветеранов Анголы» удалил с сайта информацию о своем представителе Николае Рыбчуке. Человек с таким именем в конце марта возглавил госкомпанию «Росзарубежнефть», которая может получить бывшие венесуэльские активы «Роснефти»
Николай Рыбчук (Фото: veteranangola.ru)

Общественная организация «Союз ветеранов Анголы» (СВА) удалила со своего сайта часть информации о ее участнике Николае Рыбчуке. Его полный тезка — Николай Александрович Рыбчук — 28 марта был назначен гендиректором новой госкомпании «Росзарубежнефть», которая могла получить венесуэльские активы «Роснефти».

31 марта на сайте СВА было доступно видео с Рыбчуком в разделе, посвященном 15-летию организации. 1 апреля его еще можно было посмотреть через кэш «Яндекса». Видеозапись была сделана в сентябре 2019 года, она длилась 16 минут. На ней Рыбчук (см. скриншот) рассказывал, что в советское время совершил несколько командировок в Анголу. «Первая командировка была в 1978–1980 годах, в качестве переводчика. Работал в Анголе, затем в Пятом военном округе на юге Анголы», — говорит Рыбчук.

Это же видео было удалено с Youtube, куда оно было загружено «Союзом ветеранов Анголы в Саратовской области». 1 октября об этом была сделана запись в Facebook организации, озаглавленная как «Воспоминания члена «Союза ветеранов Анголы» Николая Рыбчука».

Занимался военным сотрудничеством с Анголой

РБК направил запрос в Союз ветеранов Анголы по электронной почте. При звонке по телефону, указанному на сайте союза, включается автоответчик, который говорит: «Абонент занят. Перезвоните позднее». «В нерабочее время работает автоответчик», — указано на сайте организации (неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в стране нерабочей).

В ролике Рыбчук называет себя «представителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в Анголе». Представителем ФСВТС он назван и в сообщении на сайте посольства России в Анголе от 2017 года.

«Да, человек с указанными фамилией, именем и отчеством работал в ФСВТС России», — сообщили в пресс-службе ФСВТС в ответ на запрос РБК. Служба подчиняется непосредственно президенту России.

Без опыта в нефтянке

Николай Александрович Рыбчук 28 марта был назначен гендиректором АО «Росзарубежнефть», учрежденной в тот же день Российской Федерацией, следует из выписки из ЕГРЮЛ. Подтверждения, что Николай Рыбчук из СВА и Николай Рыбчук из «Росзарубежнефти» — одно и то же лицо, нет.

28 марта «Роснефть» заявила, что заключила соглашение с неназванной компанией, на 100% принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении участия во всех проектах в Венесуэле. Уставный капитал «Росзарубежнефти» составляет 322,8 млрд руб. Подтверждения, что именно «Росзарубежнефть» стала владельцем венесуэльского бизнеса, тоже нет.

Рыбчук из Союза ветеранов Анголы говорит на видео, удаленном с сайта СВА, что «вся его жизнь периодически была связана с Анголой». Из ЕГРЮЛ следует, что работа в «Росзарубежнефти» — первая для Николая Александровича Рыбчука корпоративная должность, ни в каких других юридических лицах он не числится.

31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс говорил об отсутствии ясности в отношении нового владельца бывших проектов «Роснефти» в Венесуэле. «Что это за компания? Какую деятельность она будет вести? Заберет ли она 100% того, что делает «Роснефть» в Венесуэле или нет? Пока это не ясно», — заявил Абрамс. В «Роснефти» после сделки подчеркнули, что рассчитывают на снятие американских санкций с двух «дочек» компании, внесенных в черный список за деятельность в Венесуэле.

В сообщениях посольства России в Анголе Николай Рыбчук назывался «советником посольства» и «военным атташе» посольства. В записи на сайте «Союза ветеранов Анголы» от 2016 года Рыбчук назван «бывшим военным атташе» при посольстве в Анголе.

Николай Рыбчук не числится кадровым служащим МИД, рассказали РБК в министерстве. Это связано с тем, что он военный атташе, то есть он был отправлен в Анголу по военной линии, а не дипломатической, пояснили в МИД. РБК направил запрос в Минобороны России.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в 1980-х годах работал в Анголе военным переводчиком, в том числе на южном фронте (в то время там продолжалась гражданская война). Сечин помогал Союзу ветеранов Анголы: в 2012 году «Ведомости» писали, что в Союзе ветеранов Анголы благодарны Сечину за «товарищескую помощь».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не располагает информацией, знакомы ли Рыбчук и Сечин лично, сообщил он РБК.

Авторы: Иван Ткачёв, Инна Сидоркова, Александр Атасунцев
При участии: Тимофей Дзядко, Юлия Старостина, Людмила Подобедова, Анна Гальчева
Теги: Сечин, Роснефть, Венесуэла, ветераны, Ангола
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