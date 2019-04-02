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Растворение в «общем котле» К чему приведет включение в Налоговый кодекс гостиничного, утилизационного и четырех других сборов
Минфин обнародовал последнюю версию законопроекта о переносе шести квазиналоговых платежей в Налоговый кодекс. РБК разбирался, что изменится в результате реформы
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин (слева) и министр финансов Антон Силуанов (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Минфин уже со следующего года намерен включить в Налоговый кодекс шесть платежей: экологический сбор, утилизационный сбор, плату за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с большегрузов, сбор с операторов связи и гостиничный сбор. Плата за негативное воздействие на окружающую среду станет экологическим налогом, а нынешний экологический сбор войдет в утилизационный сбор. Обязательные отчисления операторов связи станут налогом на операторов сети связи общего пользования.

Таким образом, количество федеральных налогов и сборов (ст. 13 Налогового кодекса) увеличится с 9 до 13, а количество местных налогов и сборов (ст. 15) — с трех до четырех (сюда добавится гостиничный сбор).

Одно из главных изменений последней версии законопроекта — возможность самостоятельной утилизации отходов.

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Минфин предложил сделать налогами шесть неналоговых платежей

Инициатива по переносу неналоговых платежей в Налоговый кодекс обсуждается с 2016 года, но правительство и бизнес так и не смогли достичь совместного решения. Когда подготовка законопроекта уже близилась к завершению, предпринимательские объединения пожаловались президенту, что реформа увеличит давление на бизнес. Письмо против переноса платежей в Налоговый кодекс подписали четыре деловых объединения: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Опора России» и «Деловая Россия».

Вводят ли в России новые налоги

Минфин предлагает перенести в Налоговый кодекс шесть основных платежей:

  • плату за негативное воздействие на окружающую среду;
  • экологический сбор;
  • утилизационный сбор;
  • обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования;
  • плату за проезд грузовиков тяжелее 12 т по федеральным трассам (сборы «Платон»);
  • курортный (гостиничный) сбор.

Курортный сбор сейчас платится приезжающими гражданами в экспериментальном режиме в четырех регионах, но с 2023 года его смогут вводить любые муниципальные образования.

Компании и граждане и ранее платили все эти сборы. Но собираемость не всегда устраивала Минфин. Например, плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается неэффективно, отмечает Минфин в пояснительной записке, а способы обеспечить исполнение обязанности по уплате этого сбора «фактически отсутствуют».

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Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

Перенос платежей в Налоговый кодекс будет означать передачу их администрирования в ФНС (кроме сбора за проезд большегрузов, администрирование которого остается за частным оператором системы «Платон») и ужесточение ответственности за неуплату. Как только вопрос неналоговых платежей будет урегулирован, правительство введет новый мораторий на повышение налогов на шесть лет, обещал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Придется ли больше платить

Законопроект Минфина в общем случае не предусматривает рост ставок — платить больше, чем сейчас, не придется.

Исключение — сбор с большегрузов: Минфин предлагает по умолчанию установить ставку 3,73 руб. на километр пройденного пути с ежегодной ее индексацией. Ставка 3,73 руб. была установлена изначально, однако сейчас к ней применяется понижающий коэффициент — в итоге владельцы грузовиков пока платят меньше (1,91 руб.). Правительство не объявляло, когда перейдет к взиманию полного тарифа.

Ужесточится ли ответственность

Преобразование платежей в налоги будет означать наступление всех карательных мер, предусмотренных Налоговым кодексом, за их неуплату. Появятся штрафы, пени, аресты расчетных счетов и уголовная ответственность за неуплату платежей в крупном размере.

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Впрочем, законопроект предусматривает переходный период. Так, до 2030 года штраф по ст. 122 Налогового кодекса за неуплату экологического налога и утилизационного сбора будет составлять 10% от суммы неуплаты вместо 20%. Минфин также обещает на десять лет приостановить уголовную ответственность за неуплату этих платежей в крупном размере и готовит соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Зачем все это нужно

Изначально упорядочить налоговые платежи просил бизнес. В России свыше 70 платежей квазиналогового характера, которые регулируются множеством отраслевых актов.​ В марте 2016 года президент Владимир Путин поручил правительству вместе с предпринимателями найти решение проблемы.

Однако мнения по поводу реформы разошлись. Предприниматели считают, что неналоговые платежи должен регулировать отдельный рамочный закон. Минфин же настоял на переносе платежей в Налоговый кодекс. Ответственность за налоговые нарушения более серьезная, она может быть и уголовной, что увеличит давление на бизнес, подчеркивают предприниматели в обращении президенту.

Бюджет получил от уплаты этих шести платежей свыше 300 млрд руб. в 2018 году. А взыскать неуплату сегодня можно только через суд. Передача администрирования платежей Федеральной налоговой службе должна улучшить их собираемость, поскольку налоговики в этом довольно успешны.

Потенциальный риск связан с ростом фискальной нагрузки на бизнес. «ФНС более ориентирована на рост поступлений», — говорит директор департамента по налогообложению и праву Deloitte Татьяна Кофанова.

Ключевая цель реформы — создать предсказуемость в уплате этих сборов, подчеркивала директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. «Мы ни в коей мере не собираемся увеличить нагрузку. Мы не ставим цель увеличить поступления от этих платежей», — уверяла она на Неделе российского бизнеса.

Что изменится, когда сборы станут налогами

  • Утилизационный сбор

Утилизационный сбор и так администрирует ФНС с 2014 года. «Основной положительный момент новой версии законопроекта в том, что она предусматривает возможность самостоятельной утилизации отходов и таким образом стимулирует предприятия к развитию утилизации отходов», — отметила Кофанова.

Однако не решается проблема целевого распределения средств от этого сбора. «Если сейчас утилизационный сбор поступает на отдельный счет и напрямую на экологические проекты, то после переноса в Налоговый кодекс будет идти в общий бюджет», — подчеркивает Кофанова.

Одна из основных претензий бизнеса как раз в том, что платежи будут поступать в «общий котел» бюджета и невозможно будет проследить за целевым расходованием именно на защиту окружающей среды. «Речь идет о примитивном изъятии средств», — прокомментировал РБК председатель комитета ТПП по природопользованию и экологии Сергей Алексеев. ​Минэкономразвития обсуждало идею создать отдельный фонд для таких поступлений, чтобы адресно финансировать природоохранные проекты.

Законопроект не решает проблему оценки вреда окружающей среде — в России просто нет единой методики, подчеркивал ответственный секретарь комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу, советник гендиректора АО «СУЭК» Максим Довгялло на Неделе российского бизнеса. Подавляющее большинство судебных споров, по его словам, связаны не с неуплатой, а с размером платежей. Налоговую базу определяют сами компании, это создает риски злоупотреблений и коррупции, считают в РСПП.

  • Экологический налог (плата за негативное воздействие на окружающую среду)

Главная проблема администрирования будущего экологического налога — что считать налоговой базой, считает Алексеев. «В качестве налоговой базы выступают объемы выбросов. В большинстве случаев их считают нанятые предприятиями лицензированные организации. Переход к автоматизированному учету сбросов и выбросов на крупных предприятиях откладывается. Если налоговая решит, что подсчеты неправильные, наказаны будут предприятия. Мы можем получить много высосанных из пальца тяжелых уголовных дел об уклонении от уплаты налогов», — предупреждает он.

  • Налог на операторов связи

Сбор с операторов связи идет в «резерв универсального обслуживания» — фактически фонд по финансированию универсальных услуг связи населению. Он останется на прежнем уровне в 1,2% доходов. Налоговой базой предлагается установить доходы, полученные в течение квартала от оказания услуг связи абонентам.

  • Гостиничный сбор

Он будет составлять до 100 руб. в сутки с человека и заменит экспериментальный курортный сбор. Эксперимент уже проходит в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях и начнется с 1 мая в Крыму. Собранные отелями и санаториями средства власти направляют на развитие курортов. Предполагается, что регионы будут сами определять размер ставки в зависимости от сезона и турпотока. Гостиничный сбор, в отличие от остальных, войдет в Налоговый кодекс только с 2023 года.

Видео: РБК

Какие меры еще предусмотрены

Кроме того, Минфин своим законопроектом намерен упорядочить платежи, аналогичные госпошлине. В частности, плату за выписки из реестров, патентные пошлины и платежи за обязательную государственную экспертизу документации — их тоже предлагается включить в Налоговый кодекс.

В России действует более 200 реестров, из которых делаются выписки. «Никакого единообразного регулирования в этой области нет. Где-то это госпошлина, часть реестров бесплатна, часть взимает плату. По некоторым бесплатным реестрам есть «скрытые» предшествующие платежи. Это неправильно», — отмечает Елена Лебединская. Минфин считает, что за любые действия с государственными реестрами должна взиматься только госпошлина. «Нужно разобраться, насколько эта плата адекватна. Мы видим очень большой разброс в десятки раз по стоимости», — говорила Лебединская на налоговом форуме в марте.​

Автор: Ольга Агеева
При участии: Иван Ткачёв
Теги: Налоги, неналоговые платежи, утилизационный сбор, уголовная ответственность
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