Минфин предложил сделать налогами шесть неналоговых платежей

Росавтодор и оператор системы «РТ-Инвест Транспортные системы» в 2014 году заключили концессионное соглашение сроком на 13 лет, в рамках которого компания стала администратором взимания платы с грузовиков. «Учитывая обязательства Российской Федерации в рамках заключенного концессионного соглашения законопроектом предлагается сохранить полномочия оператора по исчислению и взиманию сбора, а также полномочия Росавтодора за деятельностью оператора, возложив на налоговые органы обязанность по взысканию задолженности по сбору на основании актов, представляемых в налоговые органы оператором», — отмечается в пояснительной записке Минфина.

Текущие отчисления операторов сети связи общего пользования предлагается преобразовать в «налог на операторов сети связи общего пользования». Сейчас операторы связи ежегодно отчисляют по 1,2% своих доходов в «резерв универсального обслуживания». Налоговой базой предлагается установить доходы, полученные в течение квартала от оказания услуг связи абонентам, ставку налога — установить в размере 1,2%.

Уголовная ответственность

Включение этих неналоговых платежей в федеральные (в случае с гостиничным сбором — местные) налоги и сборы будет означать, в частности, распространение уголовной ответственности на случаи уклонения от их уплаты в крупном размере. Что касается налоговой ответственности по Ст. 122 Налогового кодекса, Минфин предлагает на период по 31 декабря 2029 года применять в отношении неуплаты экологического налога и утилизационного сбора штраф в размере 10% от неуплаченной суммы налога/сбора, вместо законодательно установленных 20%.

Минфин, в частности, отмечает, что в настоящее время неуплата экологических неналоговых платежей не образует состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, и «в рамках действующего законодательства у плательщиков отсутствует должная мотивация к правомерному поведению в форме уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду». «Установление экологического налога <...> позволит в перспективе увеличить поступления в бюджетную систему Российской Федерации и повысить уровень платежной дисциплины за счет улучшения качества администрирования, то есть возможности применения мер налоговой, административной и уголовной ответственности, способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, механизма принудительного и бесспорного взыскания к лицам, не исполняющим обязанность по уплате экологических платежей», — говорится в пояснительной записке.

Ранее, 1 марта Минфин указывал, что предлагает «обеспечить общественное обсуждение, доработку и скорейшее внесение в правительство законопроекта» о включении основных неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Против этой идеи выступает бизнес. Так, на съезде РСПП в марте деловые объединения попросили президента Владимира Путина не торопиться с включением квазиналоговых платежей в Налоговый кодекс.