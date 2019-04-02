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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Экономика ,  
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Минфин предложил сделать налогами шесть неналоговых платежей
Минфин предложил включить в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей — утилизационный, экологический и гостиничный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с большегрузов и с операторов связи
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру его общественного обсуждения (текст документа был размещен здесь, после 20:00 мск стал недоступен).

Основным новшеством финальной версии законопроекта стало предлагаемое включение в налоги и сборы

  • платы с грузовиков массой свыше 12 т (система «Платон»);
  • обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования;
  • курортного (гостиничного) сбора.
  • Кроме того, в Налоговый кодекс предлагается включить утилизационный сбор и экологический налог (сейчас это плата за негативное воздействие на окружающую среду).

Плата за проезд большегрузов по федеральным трассам станет «сбором за пользование автомобильными дорогами федерального значения общего пользования». Ставка сбора будет установлена в размере 3,73 руб. на один километр пути (сейчас действует льготный тариф 1,91 руб.) и будет подлежать ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор.

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Росавтодор и оператор системы «РТ-Инвест Транспортные системы» в 2014 году заключили концессионное соглашение сроком на 13 лет, в рамках которого компания стала администратором взимания платы с грузовиков. «Учитывая обязательства Российской Федерации в рамках заключенного концессионного соглашения законопроектом предлагается сохранить полномочия оператора по исчислению и взиманию сбора, а также полномочия Росавтодора за деятельностью оператора, возложив на налоговые органы обязанность по взысканию задолженности по сбору на основании актов, представляемых в налоговые органы оператором», — отмечается в пояснительной записке Минфина.

Текущие отчисления операторов сети связи общего пользования предлагается преобразовать в «налог на операторов сети связи общего пользования». Сейчас операторы связи ежегодно отчисляют по 1,2% своих доходов в «резерв универсального обслуживания». Налоговой базой предлагается установить доходы, полученные в течение квартала от оказания услуг связи абонентам, ставку налога — установить в размере 1,2%.

Уголовная ответственность

Включение этих неналоговых платежей в федеральные (в случае с гостиничным сбором — местные) налоги и сборы будет означать, в частности, распространение уголовной ответственности на случаи уклонения от их уплаты в крупном размере. Что касается налоговой ответственности по Ст. 122 Налогового кодекса, Минфин предлагает на период по 31 декабря 2029 года применять в отношении неуплаты экологического налога и утилизационного сбора штраф в размере 10% от неуплаченной суммы налога/сбора, вместо законодательно установленных 20%.

Минфин, в частности, отмечает, что в настоящее время неуплата экологических неналоговых платежей не образует состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, и «в рамках действующего законодательства у плательщиков отсутствует должная мотивация к правомерному поведению в форме уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду». «Установление экологического налога <...> позволит в перспективе увеличить поступления в бюджетную систему Российской Федерации и повысить уровень платежной дисциплины за счет улучшения качества администрирования, то есть возможности применения мер налоговой, административной и уголовной ответственности, способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, механизма принудительного и бесспорного взыскания к лицам, не исполняющим обязанность по уплате экологических платежей», — говорится в пояснительной записке.

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Ранее, 1 марта Минфин указывал, что предлагает «обеспечить общественное обсуждение, доработку и скорейшее внесение в правительство законопроекта» о включении основных неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Против этой идеи выступает бизнес. Так, на съезде РСПП в марте деловые объединения попросили президента Владимира Путина не торопиться с включением квазиналоговых платежей в Налоговый кодекс.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: неналоговые платежи, налоги, Минфин
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