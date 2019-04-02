Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,41 +0,24 EUR Бирж. 73,28 +0,20 Brent 69,36 +1,09% USD Нал. 65,90 65,06 EUR Нал. 73,83 72,92 USD ЦБ 65,42 +0,68 EUR ЦБ 73,50 +0,77 EUR/USD 1,1202 -0,0007 BTC/USD Бирж. 4 863,00 +664,18 IMOEX 2 526,90 +0,22% RTSI 1 216,65 +0,19% DJIA 26 258,42 +1,27% Nasdaq 7 828,91 +1,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Лента ₽242,05 (+6,49%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента ₽242,05 (+6,49%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 65,42 (+0,68) Quote, 01 апр, 15:11
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 73,5 (+0,77) Quote, 01 апр, 15:11
Племянница Скрипаля обратилась в полицию после нападения Общество, 13:09 10 упражнений для улучшения зрения Спецпроект РБК PINK, 13:08 В Петербурге нашли мертвым ирландца-финдиректора девелоперской компании Общество, 13:07 Божена Рынска сообщила о смене фамилии на Малашенко Общество, 13:03 Тимошенко отказалась оспаривать в суде результаты первого тура выборов Политика, 13:00 Член СПЧ Екатерина Винокурова начнет работать на телеканале RT Политика, 13:00 «Помешаны» на спорте: как построить свой спорт-клуб с нуля РБК и ВТБ, 12:51 Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами Экономика, 12:45 Тимошенко победила на участке для голосования в своей бывшей колонии Политика, 12:41 Песков заявил о проработке вопроса о выделении Минску кредита на $600 млн Экономика, 12:40 Такого не было больше года: интерес к криптовалюте вернулся Крипто, 12:37 10 из 11 обвиняемых в теракте в метро Петербурга не признали вину Общество, 12:36 Россия отстает: прогноз развития рынка электромобилей до 2030 года Pro, 12:33 Адвокаты сообщили о досудебном соглашении участника «Нового величия» Общество, 12:27
Экономика ,  
0 
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Некоторые сборы имеют квазиналоговый характер, считают в правительстве. Цель такой инициативы — обеспечить прозрачные условия для ведения бизнеса и не допустить нагрузки на предпринимателей, пояснили в Минфине
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Никакие решения по этому поводу пока еще не приняты. «Мы ждем конкретных предложений и замечаний со стороны бизнеса и общественных организаций. Окончательный перечень неналоговых платежей, которыми целесообразно дополнить Налоговых кодекс, будет определен в ходе диалога с бизнесом и общественными организациями», — отметили в министерстве.

Идея обсуждения такой инициативы перед правительством была поставлена и раньше, сейчас ведомство просто ведет работу над ней.

«Систематизация неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер, — единая позиция правительства. Ключевая цель этого — обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса и не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей, — пояснили цель такой инициативы в Минфине. — В любом случае, при переносе регулирования неналоговых платежей в Налоговый кодекс содержание платежей и их целевое назначение не должно измениться».

Экономика
Минфин предложил сделать налогами шесть неналоговых платежей

Днем ранее, 1 апреля, Минфин разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру обсуждения.

Новым в этой версии законопроекта стало включение в налоги платы с грузовиков массой свыше 12 т (взимается по системе «Платон»), обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования, курортного (гостиничного) сбора, а также экологического и утилизационного сборов.

Авторы: Анна Трунина, Антон Фейнберг
Теги: Минфин России, Налоги
Материалы по теме
Минфин предложил сделать налогами шесть неналоговых платежей
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter