Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Некоторые сборы имеют квазиналоговый характер, считают в правительстве. Цель такой инициативы — обеспечить прозрачные условия для ведения бизнеса и не допустить нагрузки на предпринимателей, пояснили в Минфине

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Никакие решения по этому поводу пока еще не приняты. «Мы ждем конкретных предложений и замечаний со стороны бизнеса и общественных организаций. Окончательный перечень неналоговых платежей, которыми целесообразно дополнить Налоговых кодекс, будет определен в ходе диалога с бизнесом и общественными организациями», — отметили в министерстве.

Идея обсуждения такой инициативы перед правительством была поставлена и раньше, сейчас ведомство просто ведет работу над ней.

«Систематизация неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер, — единая позиция правительства. Ключевая цель этого — обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса и не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей, — пояснили цель такой инициативы в Минфине. — В любом случае, при переносе регулирования неналоговых платежей в Налоговый кодекс содержание платежей и их целевое назначение не должно измениться».