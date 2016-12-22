Киев предупредил ЕС о появлении рисков для прокачки газа в Европу

В связи с отказом «Газпрома» начать поставки газа на Украине ограничено его потребление. Власти обратились к гражданам страны с просьбой снизить температуру в домах

Фото: РИА Новости

Власти Украины предупредили Евросоюз о возможных проблемах с прокачкой российского газа через территорию страны из-за отказа «Газпрома» начать с 1 марта поставки газа украинским потребителям.

«Укртрансгаз», как оператор газотранспортной системы, срочно сообщил в мониторинговую миссию Еврокомиссии о том, что безответственные действия «Газпрома» в последние дни создают значительные риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для отечественных потребителей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице «Укртрансгаза» в сети Twitter.

В свою очередь представитель пресс-службы Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что власти Украины проинформировали ЕС о «возможной экстренной ситуации в газотранспортной системе». «Мы приняли это к сведению. Мы принимаем эти опасения серьезно», — сказала Итконен (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в пятницу глава правительства Украины Владимир Гройсман объявил о введении в стране временных ограничений потребления газа. Премьер-министр отметил, что ограничения введены в связи с отказом «Газпрома» начать поставки газа на Украину и будут действовать в течение нескольких дней.

Компания «Нафтогаз Украины», которой Гройсман поручил максимально быстро урегулировать проблему, обратилась к гражданам Украины, чьи дома отапливаются газовыми котлами, с призывом снизить температуру в своих жилищах, чтобы сократить потребление газа.

«Этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался», — говорится в сообщении «Нафтогаза Украины», пояснившей, что вопрос о снижении температуры в домах с центральными отоплением решается ей совместно с местными властями и коммунальными предприятиями.

Призыв потерпеть холода поддержал и президент Украины Петр Порошенко, назвавший предложение «важной инициативой».

В то же время в «Нафтогазе Украины» заверили, что запасов самого газа на Украине достаточно, проблема лишь в нехватке мощности по его откачке из подземных хранилищ.

«Наши «подземки» сейчас работают на максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, мы закрываем остальные потребности импортом газа из Европы, где также необычные холода. Ваша помощь в уменьшении потребности в газе будет очень кстати. Сегодняшний день — наикритичнейший», — говорится в сообщении «Нафтогаза Украины».

В четверг, 1 марта, «Газпром» объявил об отказе возобновить поставки газа на Украину с 1 марта, хотя «Нафтогаз Украины» их оплатил. Отказ в компании объяснили отсутствием одобренного обеими сторонами дополнительного соглашения.

Комментируя действия «Газпрома», глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пообещал потребовать компенсации убытков, а Порошенко пригрозил наказать «Газпром», заверив, что его действия не вызывают на Украине паники и не могут вернуть страну «в колею патологической зависимости от российского газа».