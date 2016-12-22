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В Киеве решили взыскать с «Газпрома» компенсацию за отказ поставлять газ
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В Киеве решили взыскать с «Газпрома» компенсацию за отказ поставлять газ
Экономика, 01 мар, 13:14
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В Киеве решили взыскать с «Газпрома» компенсацию за отказ поставлять газ
Глава «Нафтогаза Украины» выразил удивление отказом «Газпрома» начать поставки газа, несмотря на выплату ему предоплаты, и посоветовал европейским партнерам задуматься о надежности такого поставщика
Фото: Максим Никитин / ТАСС

В компании «Нафтогаз Украины» расценили отказ «Газпрома» начать поставки уже оплаченного газа как нарушение договорных обязательств и решение Стокгольмского арбитража.

«Нафтогаз» планирует потребовать от «Газпрома» компенсации убытков, понесенных в результате этого нарушения», — говорится в сообщении украинской компании.

«Газпром» отказался начать с 1 марта поставки газа на Украину
Бизнес

Ранее в четверг зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что поставки газа на Украину с 1 марта решено не возобновлять из-за отсутствия одобренного обеими компаниями допсоглашения.

«Как говорится, дорого яичко ко Христову дню. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму», — пояснил Медведев.

В свою очередь, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что действия «Газпрома» делают невозможным выполнение украинской компанией решения Стокгольмского арбитража по закупке минимальных контрактных объемов газа. Он также призвал европейские газовые компании проанализировать надежность контрагента, который «может выставить счет, получить деньги и отказаться поставлять газ».

«Мы также советуем нашим европейским коллегам задуматься, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свое и без того значительное влияние на их рынок за счет строительства «Северного потока-2», — подчеркнул Андрей Коболев.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Нафтогаз Украины»
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