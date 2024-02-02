Путин разрешил совершать сделки с акциями «Русснефти»

Долей в «Русснефти» владела швейцарская Glencore, она анонсировала ее продажу в 2021-м. Нефтекомпания сообщала, что сделка была закрыта в 2022-м, но тогда же Путин ввел ограничения на сделки с акциями для иностранных компаний

Фото: russneft.ru

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает проводить операции с акциями нефтяной компании «Русснефть», документ размещен на портале правовой информации.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «Русснефть», — сказано в распоряжении.

В пресс-службе «Русснефти» отказались от комментариев.

«Русснефть» в начале 2000-х основал бизнесмен Михаил Гуцериев. В этом ему помогал швейцарский трейдер Glencore. В декабре 2021-го компания договорилась о продаже своей доли в размере 23,46% в «Русснефти». В 2023-м глава нефтекомпании Евгений Толочек сообщил, что сделку с Glencore закрыли в середине 2022 года.

В августе того же года Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий недружественных стран и организаций. Среди положений был запрет до конца 2022-го на совершение сделок, которые влекли за собой изменение во владении ценными бумагами в российских компаниях, если такие акции принадлежат иностранным лицам и компаниям из недружественных стран. Он будет действовать как минимум до конца 2025 года.