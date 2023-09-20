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Glencore продал долю в «РуссНефти»

Глава «РуссНефти»: швейцарский трейдер Glencore продал свою долю в компании
Glencore решил продать свою долю — 23,46% в «Русснефти» в 2021-м, сделку закрыли в прошлом году. Трейдер помогал Михаилу Гуцериеву основать компанию около 20 лет назад, одно время ему принадлежала почти половина акций «РуссНефти»
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Швейцарский трейдер Glencore закрыл сделку по продаже свой доли в нефтедобывающей «РуссНефти» еще в прошлом году, рассказал глава компании Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF, передает ТАСС.

«В составе учредителей Glencore нет. [Сделка была закрыта] где-то в середине прошлого года», — заявил он, не уточнив, кто приобрел долю трейдера (23,46%).

Выйти из российского бизнеса трейдер решил в декабре 2021 года. Сделку планировалось осуществить в первом полугодии 2022-го, но о завершении не сообщалось.

«РуссНефть» в начале 2000-х основал бизнесмен Михаил Гуцериев. Glencore помогал ему в этом, давая кредиты под залог акций добывающих компаний, самому трейдеру принадлежало от 40 до 49% акций в «дочках» компании.

Когда в 2006–2007 годах против Гуцериева были заведены уголовные дела по обвинениям в незаконном предпринимательстве и неуплате налогов, а топ-менеджеров «РуссНефти» обвинили в выкачивании нефти сверх установленных лицензиями лимитов, бизнесмен продал компанию Олегу Дерипаске и уехал из страны. Однако позднее претензии в отношении Гуцериева были сняты, в 2010-м он вернулся в Россию и выкупил компанию обратно.

В 2013 году Гуцериев консолидировал «РуссНефть». Однако компания досталась ему с долгами, которые на пике достигали около $7 млрд. В 2015-м она снизила долговую нагрузку на $3 млрд, в чем также помог Glencore — конвертировать акционерный долг компании в ее акции. Трейдер получил долю 46%, но к концу 2021 года та снизилась до размера, в котором была продана.

В том же году «РуссНефть» также сообщила, что у нее больше нет контролирующего лица, которым раньше был Гуцериев. Он передал свои 37,15% младшему брату Саиту-Саламу Гуцериеву.

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Гуцериев-старший незадолго до этого попал под санкции ЕС против Белоруссии, введенные в том числе в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, на котором летел бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. В связи с этим против бизнесмена были введены и британские санкции. А после начала спецоперации на Украине он также попал под ограничения со стороны Канады.

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