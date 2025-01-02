Bloomberg сообщил о рекордной с октября 2023-го цене на газ в Европе
Стоимость газа на европейских торгах выросла до максимума с октября 2023 года, сообщает Bloomberg. В первый торговый день, 2 января, цена на топливо достигла €50,3 за 1 МВт·ч (около $540 за 1 тыс. куб. м).
Это совпало с остановкой транзита российского газа в Европу через Украину утром 1 января, сбоем в поставках в Норвегии и похолоданием на континенте.
Так, норвежский завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хаммерфесте приостановил работу до 9 января из-за неисправности компрессора, сообщил сетевой оператор Gassco AS. Bloomberg отмечает, что на данный момент Европа увеличивает зависимость от СПГ, чтобы восполнить дефицит из-за остановки поставок через Украину, поэтому любые сбои на производстве СПГ могут привести к волатильности цен.
Материал дополняется.
На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года
Топ-7 лучших хетчбэков в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов