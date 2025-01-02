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Bloomberg сообщил о рекордной с октября 2023-го цене на газ в Европе

Bloomberg: цена на газ в Европе выросла до максимума с октября 2023-го
Завод по производству сжиженного природного газа в Хаммерфесте, Норвегия
Завод по производству сжиженного природного газа в Хаммерфесте, Норвегия (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Стоимость газа на европейских торгах выросла до максимума с октября 2023 года, сообщает Bloomberg. В первый торговый день, 2 января, цена на топливо достигла €50,3 за 1 МВт·ч (около $540 за 1 тыс. куб. м).

Это совпало с остановкой транзита российского газа в Европу через Украину утром 1 января, сбоем в поставках в Норвегии и похолоданием на континенте.

Так, норвежский завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хаммерфесте приостановил работу до 9 января из-за неисправности компрессора, сообщил сетевой оператор Gassco AS. Bloomberg отмечает, что на данный момент Европа увеличивает зависимость от СПГ, чтобы восполнить дефицит из-за остановки поставок через Украину, поэтому любые сбои на производстве СПГ могут привести к волатильности цен.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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