Bloomberg предупредил о росте спроса на газ в ЕС из-за холодного января

Январь в Европе будет холоднее обычного, а ветра, скорее всего, слабее, что на фоне прекращения транзита российского газа через Украину приведет к росту спроса на природный газ, пишет Bloomberg. Запасы хранилищ в ЕС — ниже 75%

Январь в Европе будет холоднее обычного и, вероятно, с более слабыми ветрами, что приведет к росту спроса на природный газ на фоне остановки транзита российского топлива через Украину с 1 января, сообщает Bloomberg.

Синоптики предупредили, что на большей части Великобритании, Франции, Германии и стран Северной Европы ожидается резкое понижение температуры, которое сохранится в течение месяца. Например, согласно данным Международной метеорологической службы, в Париже в начале января ожидает -3 градуса, что на восемь градусов ниже нормы.

При этом ветра могут быть слабее обычного, предупреждают синоптики, что снижает мощности ветроэнергетики. «Соответствующие сезонные изменения, такие как отрицательное Североатлантическое колебание в начале января, указывают на риск более низкой, чем обычно, ветроэнергетики в Центральной Европе, южной Скандинавии и Великобритании», — сказал метеоролог из Maxar Technologies Мэтью Дросс.

Bloomberg отмечает, что сочетание низкой температуры и слабых ветров уже привело к тому, что Европа израсходовала больше запасов газа, чем обычно в это время года. В европейских хранилищах уровень запасов сократился до менее 75%. Кроме того, колебания атмосферного давления (Североатлантическое колебание) может привести к тому, что погодные условия с низкой температурой и слабыми ветрами сохранятся и в феврале.

По данным агентства, уровень ветра по всей Европе резко упал в ноябре, что привело к резкому росту цен на электричество, поскольку ветряные электростанции перестали вырабатывать большие объемы энергии.

Похолодание затронет Северную и Центральную Европу, говорит метеоролог из Atmospheric G2 Оливия Берч, однако в других частях континента, например, в Италии, Испании и Греции тенденция будет иной. По данным Maxar, там температура в январе будет близка к средним многолетним значениям или превышать их.

31 декабря 2024 года заканчивается срок действия соглашения между Москвой и Киевом о транзите российского газа в Европу. Украина отказалась продлевать контракт. Премьер Украины Денис Шмыгаль предупреждал, что Киев остановит транзит российского газа в 07:00 1 января (часовой пояс не уточнялся). Президент России Валдимир Путин также исключил продление контракта из-за отказа Киева. Транзит через Украину остается единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в страны Западной и Центральной Европы. «Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В ЕС еще в сентябре заявили, что смогут обойтись без российского газа, который поступал по украинскому маршруту. Европейские власти разрабатывали альтернативные способы поставок. Например, премьер Венгрии Виктор Орбан предложил переводить газ в венгерскую собственность на российско-украинской границе. «То есть, когда переходит на территорию Украины, это уже не российский, а венгерский газ. Согласятся ли на это украинцы и русские, об этом идут переговоры, но сами мы от этого ни в коем случае не откажемся», — рассказал он.

Также обеспокоена прекращением поставок газа Словакия. Премьер-министр страны Роберт Фицо в декабре встретился с Путиным и обсудил в том числе ситуацию с поставками газа.