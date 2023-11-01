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ЕС закачал на Украину 2 млрд куб. м газа на фоне переполненных хранилищ

ЕС закачал на Украину 2 млрд куб. м газа на фоне заполнения хранилищ в Европе
Уровень заполнения европейских газовых хранилищ в целом по Европейскому союзу на 30 октября составил 99,24%. В некоторых странах резервуары переполнены. На фоне этого европейские компании решили воспользоваться мощностями Украины
Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press
Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

Газовые хранилища в странах Европейского союза заполнены на 99,24%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE) на 30 октября. Изначальной целью Брюсселя было заполнить их на 90% к 1 ноября, она была достигнута в середине августа.

В ряде стран хранилища уже переполнены, например, в Португалии (106,91%), Румынии (102,69%) и Испании (100,41%). В остальных государствах — членах ЕС показатель колеблется от 95 почти до 100%. Небольшое сокращение по состоянию на 30 октября наблюдалось только в Дании (97,89%). В остальных странах запасы либо не изменились, либо увеличились.

Почти полное заполнение подземных газовых хранилищ (ПГХ) в преддверии зимнего пикового спроса вынуждает европейские энергетические компании размещать излишки на Украине, пишет Financial Times. Украина располагает крупнейшими в Европе хранилищами газа, и объемы, закачанные туда, стали самыми высокими с начала боевых действий в феврале 2022 года, указывает издание.

По данным украинского «Нафтогаза», хранилища расположены глубоко под землей в основном на западе страны, вдали от линии фронта, и в настоящее время там находятся более 2 млрд куб. м газа, который принадлежит предприятиям из Евросоюза. Из данных GIE следует, что ПГХ Украины по состоянию на 30 октября заполнены на 39,29%.

Украина стала альтернативой для хранения газа, несмотря на риски, связанные с боевыми действиями, отчасти потому, что предложила клиентам в качестве стимула дешевые тарифы, а также освобождение от таможенных пошлин на три года, что позволяет легко реимпортировать газ в ЕС, пишет газета.

Минэнерго Украины еще в сентябре сообщало, что хранит газ европейских трейдеров. Тогда в ПГХ было закачано, по оценке главы ведомства Германа Галущенко, 600 млн куб. м топлива.

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Общий объем газовых хранилищ Украины превышает 30 млрд куб. м, и Киев может предложить европейским партнерам мощности до 15 млрд куб. м, указывал министр энергетики страны. В сентябре он также заявлял, что Украина достигла цели по заполнению ПГХ для собственных нужд предстоящей зимой, закачав 14,7 млрд куб. м.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Евросоюз газ ПГХ газовые хранилища Украина
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