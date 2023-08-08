Страны Европы стали использовать Украину для хранения своего газа

Стремление создать как можно большие запасы газа перед зимой заставляет трейдеров идти на риски и отправлять свой газ на Украину

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Европейские компании стали использовать хранилища на Украине для своих запасов газа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех трейдеров и представителей компаний.

Это делается для того, чтобы использовать имеющиеся в стране емкости для хранения, которые к тому же стоят дешевле, говорится в публикации. Агентство указывает, что после сокращения поставок из России европейские страны стараются по максимуму заполнять хранилища в преддверии зимы. К тому же компании стараются закупить побольше газа, опасаясь повышения цен в полтора раза в первом квартале 2024 года.

Есть и политический момент. Как рассказал Reuters один из руководителей чешской энергокомпании EPH Group Мирослав Гашко, транспортировка газа на Украину и использование хранилищ на территории этой страны — знак доверия Киеву. «Они хорошо показали себя даже в нынешней очень сложной ситуации», — сказал он.

В словацкой SPP также отметили, что изучают возможность использования украинских хранилищ, поскольку их собственные комплексы уже заполнены на 90%.

При этом, однако, есть и те, кто понимают весь риск. «Представьте, что высокоточная ракета попадет в компрессорную станцию или какой-либо еще объект инфраструктуры. Этот риск надо осознавать», — заявил Мартин Пих из чешской MND. Он предположил, что объемы поставок газа на украинские хранилища будут небольшими.

В «Укртрансгазе» заявили, что положительно относятся к интересу иностранных трейдеров к своим комплексам. Там отметили, что страны ЕС могут использовать хранилища общим объемом около 10 млрд куб. м, в основном расположенные на западе страны, вдали от зоны боевых действий.

О том, что европейские страны могут рассматривать украинские хранилища, в июне писало агентство Bloomberg. Тогда речь в основном шла о Бильче-Волицко-Угерском ПХГ во Львовской области. Эксперты Bloomberg отмечали, что оно больше, чем самое крупное хранилище в Германии. Украинские власти предлагали выгодные условия по его использованию, отмечало агентство.