Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

«Пока наш базовый сценарий предполагает ослабление рубля до 67 руб. до конца года», — отметил стратег банка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. По его словам, курс национальной валюты может ослабнуть на фоне продажи рисковых активов, если США, как планировали, повысят тарифы на китайский импорт в середине декабря.

Прогресс в переговорах между двумя странами явно замедлился, однако США и Китай подтверждают приверженность к работе в этом направлении, причем американская сторона допускала отказ от повышения тарифов в декабре. В этом оптимистичном сценарии рубль продолжит торговаться около 64 руб. за доллар, спрогнозировал Попов. «В настоящий момент оба эти сценария практически равновероятны», — отметил он.

Остальные эксперты единодушны в своем мнении о перспективах рубля. «В течение всего 2019 года наш прогноз около 65 руб. за доллар к концу декабря оставался неизменным, и пока предпочитаем его сохранить», — сказал главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой. Предпосылки такого прогноза — неопределенность исхода торговых переговоров США и Китая, возможная пауза в снижении ставки ФРС США, риски коррекции на рынке акций США, а также «технические факторы конца года», когда спрос на валюту со стороны россиян повышается, и это при снижении ликвидности рынка может также способствовать ослаблению рубля. Если же внешний фон останется благоприятным, рубль может завершить год в диапазоне 63–64 руб. за доллар, допустил эксперт.

Главный экономист Bank of America Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский ждет ослабления рубля до 65 за доллар в конце года. Он изменил свой прогноз еще в августе, правда, в связи с ухудшением глобального прогноза из-за торговых войн, а не с внутрироссийскими факторами.

В переговорах США и Китая, которые выступают основным фактором интереса инвесторов к рисковым активам, вряд ли будет существенный прогресс, считает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Поводов для укрепления рубля от текущих уровней она не видит и полагает, что в ближайшие три месяца он снизится до 64,5 руб. за доллар. Аналитики «ВТБ Капитала» прогнозируют аналогичное снижение.

В отсутствие сюрпризов рубль до конца года ослабнет даже до 65–66 за доллар, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. По его оценке, это равновесный курс при текущих ценах на нефть и макроэкономических показателях. В краткосрочной перспективе движение рубля определяет отношение глобальных инвесторов к развивающимся рынкам, добавил Поддубский: в последние месяцы курс рубля гораздо сильнее коррелирует с индексом валют развивающихся стран MSCI Emerging market currency index, нежели с ценами на нефть.

Как правило, в декабре растет импорт и выплачиваются большие дивиденды, отметил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, а многие компании могут гасить внешний долг вместо рефинансирования. Все вместе это спровоцирует покупки и отток долларов и ослабление до 65 руб. за доллар, считает он.

К концу года рубль ослабнет до 64 за доллар, полагает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Возможно даже его укрепление, если будут новые притоки портфельных инвестиций в ОФЗ, но после октябрьского ралли для них нужны новые стимулы, например, дальнейшее резкое замедление инфляции или позитивные сюрпризы во внешней политике, пояснил он. Долговой рынок может косвенно поддержать рубль, если инвесторы заложат в цены снижение ключевой ставки ЦБ в декабре, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Но вряд ли рубль укрепится до 63 руб. и ниже за доллар, добавил он.

Достиг ли рубль равновесия

Рубль стабилизировался, констатировал главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров: прогнозный коридор Минэкономразвития, с которым согласен Минфин, на ближайшие три года составляет 65–66 руб. за доллар. Если не последует скачка или падения цен на нефть до $70 за баррель и выше или до $50 и ниже соответственно, а спрос и экономика продолжат вяло расти, он продолжит торговаться вблизи текущих уровней, считает эксперт. Антироссийские санкции 2014 года и возникшая в 2018 году угроза полного запрета на инвестиции в российский госдолг ослабили рубль на 10–12%, оценил Тихомиров. С учетом этих рисков курс национальной валюты сейчас торгуется у равновесных значений. Основные возможные шоки для рубля сейчас внешние и связаны больше с геополитикой, нежели с экономикой, продолжает эксперт, — это торговые переговоры и Brexit.

Равновесный курс на 2020 год Дмитрий Полевой оценивает в 62,5–65 руб. за доллар при цене нефти около $55–60 за баррель. «С нашей точки зрения, риски смещены в сторону более крепкого, нежели слабого курса рубля», — подчеркивает он. РФПИ позитивно смотрит на перспективы национальной валюты в следующем году из-за сильных фундаментальных показателей России, потенциала дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ до 6% и ниже (сейчас 6,5%), чрезвычайно высокого интереса портфельных инвесторов и планов расходования части средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), уточняет Полевой.

Рубль в этом году был сильнее своих равновесных значений, утверждает Денис Порывай. Это произошло из-за рекордного притока нерезидентов в ОФЗ ($18,5 млрд за три квартала 2019 года), смягчения политики ФРС, с сентября влившей в систему почти $300 млрд, и консервативного исполнения российского бюджета. В следующем году правительство планирует начать тратить средства ФНБ, и ЦБ будет корректировать эти интервенции на внутреннем рынке, что равносильно повышению цены отсечки для бюджетного правила (механизма, в соответствии с которым правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в ФНБ), пояснил Порывай. Однако есть риск, что притоки нерезидентов в ОФЗ сократятся, что полностью нивелирует этот поддерживающий рубль фактор, поэтому в 2020 году при текущих ценах на нефть курс рубля будет слабее, чем в 2019 году, уточнил он.