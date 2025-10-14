Бизнес объяснил просьбу об отсрочке вступления в силу нового утильсбора

Просьба «Деловой России» отсрочить введение новых правил расчета утильсбора связана с ажиотажем спроса на автомобили, которые в основном поставляют под заказ, и необходимостью участников рынка завершить все таможенные процедуры нереализованных со второй половины лета сделок. Об этом сообщил глава «Деловой России» Алексей Репик в эфире радио РБК.

Репик объяснил, что сейчас на авторынке происходит наиболее активный период, в том числе для импортной продукции. Члены «Деловой России» сообщили об ажиотаже спроса, что связано с изменениями регулирования утильсбора — многие покупатели оформили договоры на продукцию под заказ.

Утильсбор, со своей стороны, призван защитить официальных дилеров от недобросовестных поставщиков и вместе с тем столь быстрое внедрение новых правил создало напряжение у участников рынка. «Поэтому мы попросили отсрочить вступление новых правил. Один — три месяца необходимо для того, чтобы завершить все таможенные процедуры покупателям, которые сделки свои, условно, со второй половины лета не успели реализовать», — сказал Репик.

Он также добавил, что вице-премьер Денис Мантуров дал поручение отсрочить введение новых правил, чтобы «нерв избыточный не оголять».

Утилизационный сбор — это разовый платеж, который взимается при ввозе или производстве автомобиля и предназначен для его последующей утилизации. Сейчас физические лица, покупающие машины для личного пользования, платят по сниженным ставкам: 3,4 тыс. руб. за новые автомобили до трех лет и 5,2 тыс. руб. за машины старше этого возраста. Для юридических лиц суммы куда выше: так, за авто младше трех лет с двигателем объемом от 1 до 2 л нужно заплатить 667,4 тыс. руб., а при объеме от 2 до 3 л — уже 1,875 млн. Эти ставки ежегодно индексируются.

Минпромторг был намерен с 1 ноября 2025 года изменить принцип расчета: теперь размер сбора будут определять не по объему, а по мощности двигателя. При этом льготы сохранятся только для автомобилей до 160 л.с. — все более мощные модели перейдут на коммерческие став.

14 октября Мантуров поручил Минпромтогу изучить возможность переноса на месяц, до 1 декабря, вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили,