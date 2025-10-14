Мантуров поручил проработать отсрочку новых правил расчета утильсбора

Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу оперативно предоставить предложения по отсрочке вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, сообщили РБК в аппарате Мантурова.

Поручение последовало после обращения «Деловой России». В сентябре Минпромторг подготовил изменения в правила расчета утильсбора. Предлагаемая дата вступления в силу новых правил, сформированная с учётом средних сроков доставки импортных автомобилей — 1 ноября 2025 года.

«Многие сделки по оплате иномарок, которые подпадают под действие льготного коэффициента по действующим правилам, были заключены после публикации проекта акта на федеральном портале regulation.gov.ru, несмотря на то, что о предполагаемых сроках вступления постановления в силу было объявлено заранее», — указывают в аппарате Мантурова.

В то же время там отмечают, что ажиотажный спрос повлиял на загрузку пограничных пропускных пунктов — сформировались очереди, из-за которых срок доставки автомобиля мог увеличиться на несколько недель.

