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Силуанов назвал рудиментом уголовное наказание за валютные нарушения
Минфин выступает за либерализацию уголовной ответственности за нарушение валютного контроля. Однако не все правоохранительные органы поддерживают эту инициативу, сообщил первый вице-премьер
Антон Силуанов (Фото: Максим Блинов /РИА Новости)

Уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение правил возврата экспортной выручки российскими предпринимателями, является устаревшей нормой и требует пересмотра, однако не все правоохранительные органы с этим согласны. Об этом заявил в пятницу, 1 ноября, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании по развитию экспорта в Петрозаводске (РБК смотрел трансляцию на сайте правительства Карелии).

Силуанов напомнил, что законопроекты, снижающие административную ответственность за нарушение валютного контроля, уже внесены в Госдуму. По его словам, предусматривается сокращение штрафов до 5–10% от суммы выручки, не перечисленной на счета банка-резидента, вместо действующих сейчас — до 100%.

«Что касается [отмены] уголовки, то здесь мы такую работу начали проводить, не все правоохранительные органы поддерживают эту инициативу», — сказал Силуанов. Он заверил участников совещания, что вопрос либерализации уголовной ответственности в части валютного контроля остается на повестке.

«Уголовная ответственность за невозврат валютной выручки — это рудимент, который требует пересмотра. У нас до конца года пройдет такая встреча по либерализации уголовного законодательства», — подчеркнул Силуанов.

В Уголовном кодексе есть статья об уклонении от репатриации денежных средств, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. По этой статье в июне 2019 года обвинили основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова.

Проблема наказания за нарушения валютного контроля в том, что экспортеры зачастую нарушают сроки репатриации выручки по вине контрагентов. По действующему закону экспортеры обязаны перечислять выручку на свои счета в российских банках. Это касается расчетов и в иностранной валюте, и в рублях. Если выручка пришла в банк с опозданием хотя бы на один день, компанию штрафуют. За каждый день просрочки нужно заплатить 1/150 ключевой ставки ЦБ. Штрафы за невозврат составляют 75–100% суммы сделки. Срок давности привлечения к ответственности — два года.

Минфин в прошлом году внес в Госдуму законопроект, смягчающий административную ответственность за нарушение валютного законодательства. Однако речь в нем идет о сокращении суммы штрафов до 5–30% от суммы выручки, а не до 5–10%, о которых сказал Силуанов. Законопроект был принят в первом чтении в конце прошлого года и после этого затормозился. Замглавы Минфина Алексей Моисеев в сентябре 2019 года заявлял, что законопроект, как ожидает министерство, будет принят в осеннюю сессию.

По уголовной ответственности, по словам Моисеева, консенсуса пока нет, так как «правоохранители и ЦБ против».

Минэкономразвития тоже выступает за отмену уголовного наказания за уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте. Ведомство включило пункт об отмене от уголовной ответственности в свой план «Трансформация делового климата».

 

Автор: Анна Гальчева
Теги: Минфин, Антон Силуанов, валютный контроль
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