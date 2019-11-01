Силуанов назвал рудиментом уголовное наказание за валютные нарушения

Минфин выступает за либерализацию уголовной ответственности за нарушение валютного контроля. Однако не все правоохранительные органы поддерживают эту инициативу, сообщил первый вице-премьер

Антон Силуанов (Фото: Максим Блинов /РИА Новости)

Уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение правил возврата экспортной выручки российскими предпринимателями, является устаревшей нормой и требует пересмотра, однако не все правоохранительные органы с этим согласны. Об этом заявил в пятницу, 1 ноября, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании по развитию экспорта в Петрозаводске (РБК смотрел трансляцию на сайте правительства Карелии).

Силуанов напомнил, что законопроекты, снижающие административную ответственность за нарушение валютного контроля, уже внесены в Госдуму. По его словам, предусматривается сокращение штрафов до 5–10% от суммы выручки, не перечисленной на счета банка-резидента, вместо действующих сейчас — до 100%.

«Что касается [отмены] уголовки, то здесь мы такую работу начали проводить, не все правоохранительные органы поддерживают эту инициативу», — сказал Силуанов. Он заверил участников совещания, что вопрос либерализации уголовной ответственности в части валютного контроля остается на повестке.

«Уголовная ответственность за невозврат валютной выручки — это рудимент, который требует пересмотра. У нас до конца года пройдет такая встреча по либерализации уголовного законодательства», — подчеркнул Силуанов.

В Уголовном кодексе есть статья об уклонении от репатриации денежных средств, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. По этой статье в июне 2019 года обвинили основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова.