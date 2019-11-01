Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени

Представители бизнеса в письме на имя первого вице-премьера Антона Силуанова предлагают освободить фирмы, решившие стать прозрачными, от налоговой и уголовной ответственности за прошлые «грехи»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Общественная организация «Деловая Россия» предлагает законодательно закрепить гарантии для компаний, которые решили перестать уклоняться от налогов и начать работать «по-белому». Для них следует предусмотреть механизм реабилитации от налоговой и уголовной ответственности за периоды до «обеления».

Письмо с такой инициативой за подписью сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна было направлено 21 октября на имя первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (копия документа есть в распоряжении РБК).

Как сообщил РБК Данилов-Данильян, инициатива, направленная также в Минэкономразвития, поддержана другими деловыми объединениями — «Опорой России» и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

В обращении подчеркивается, что ведущие деловые объединения хорошо понимают важность повышения прозрачности бизнеса и «уже проводят соответствующую работу среди бизнес-сообщества, координируя ее с Генеральной прокуратурой, а также с ФНС, ФАС» и другими ведомствами.

РБК направил запросы в Минфин и ФНС.