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Из Сбербанка решил уйти отвечавший за запуск «Сбера» топ-менеджер

Компанию по личным причинам покинет глава Департамента маркетинга и коммуникаций Виктор Шкипин, сообщили в Сбербанке
Сбербанк SBER ₽227,77 -0,6% Купить
Сбербанк SBERP ₽220,17 -0,73% Купить
Виктор Шкипин
Виктор Шкипин (Фото: shkipin / Facebook)

Старший вице-президент Сбербанка Виктор Шкипин, руководивший Департаментом маркетинга и коммуникаций, покинет свой пост, сообщили РБК в компании.

Шкипин отвечал за вывод на рынок бренда «Сбер», а также за запуск проектов «СберИндекс» и «СберПресс». В компании уточнили, что Шкипин решил покинуть Сбербанк по личным причинам. Он продолжит работу до назначения нового руководителя департамента.

Сам Шкипин написал в Facebook, что покинет команду Сбербанка в ближайшие дни. «Сейчас, когда одни огромные проекты завершены, а другие набрали крейсерский ход, — хорошее время, чтобы поменять вектор», — отметил он.

Шкипин возглавлял Департамент маркетинга и коммуникаций Сбербанка с апреля 2020 года. Ранее он работал в ВТБ, Альфа-банке, и «Вымпелкоме».

SberBox и «СберКласс»: что показал на презентации Сбербанк. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Сбербанк провел 24 сентябрямасштабную презентацию новых продуктов экосистемы компании и представил бренд «Сбер». В числе прочего компания презентовала банкоматы с биометрией, которые будут распознавать клиента по голосу или лицу, и отделения с постаматами для выдачи посылок. Также в компании показали образовательную платформу для школ «СберКласс», предлагающую персонализированную модель образования на школьной цифровой платформе, и приложение «СберМаркет» для заказа продуктов.


Новый логотип экосистемы Сбербанка представляет собой градиентный зелено-желто-синий круг с «фирменной» галочкой. Стоимость ребрендинга в банке оценили в 2,5 млрд руб. в течение пяти-шести лет. Замену логотипа будут производить постепенно, по мере обновления отделений. По словам главы банка Германа Грефа, в логотипе зеленый цвет символизирует финансы, а добавление новых было необходимо, поскольку Сбербанк теперь не просто банк, а целая система сервисов.

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Автор
Анастасия Батманова
Сбербанк ребрендинг увольнение экосистема
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