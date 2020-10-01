Из Сбербанка решил уйти отвечавший за запуск «Сбера» топ-менеджер

Компанию по личным причинам покинет глава Департамента маркетинга и коммуникаций Виктор Шкипин, сообщили в Сбербанке

Виктор Шкипин (Фото: shkipin / Facebook)

Старший вице-президент Сбербанка Виктор Шкипин, руководивший Департаментом маркетинга и коммуникаций, покинет свой пост, сообщили РБК в компании.

Шкипин отвечал за вывод на рынок бренда «Сбер», а также за запуск проектов «СберИндекс» и «СберПресс». В компании уточнили, что Шкипин решил покинуть Сбербанк по личным причинам. Он продолжит работу до назначения нового руководителя департамента.

Сам Шкипин написал в Facebook, что покинет команду Сбербанка в ближайшие дни. «Сейчас, когда одни огромные проекты завершены, а другие набрали крейсерский ход, — хорошее время, чтобы поменять вектор», — отметил он.

Шкипин возглавлял Департамент маркетинга и коммуникаций Сбербанка с апреля 2020 года. Ранее он работал в ВТБ, Альфа-банке, и «Вымпелкоме».