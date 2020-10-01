Из Сбербанка решил уйти отвечавший за запуск «Сбера» топ-менеджер
Старший вице-президент Сбербанка Виктор Шкипин, руководивший Департаментом маркетинга и коммуникаций, покинет свой пост, сообщили РБК в компании.
Шкипин отвечал за вывод на рынок бренда «Сбер», а также за запуск проектов «СберИндекс» и «СберПресс». В компании уточнили, что Шкипин решил покинуть Сбербанк по личным причинам. Он продолжит работу до назначения нового руководителя департамента.
Сам Шкипин написал в Facebook, что покинет команду Сбербанка в ближайшие дни. «Сейчас, когда одни огромные проекты завершены, а другие набрали крейсерский ход, — хорошее время, чтобы поменять вектор», — отметил он.
Шкипин возглавлял Департамент маркетинга и коммуникаций Сбербанка с апреля 2020 года. Ранее он работал в ВТБ, Альфа-банке, и «Вымпелкоме».