Nord Stream 2 прокомментировала отказ страховщиков работать с проектом

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Защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия. Об этом РБК заявили в пресс-службе проектной компании Nord Stream 2 (принадлежит «Газпрому» на 100%), комментируя отказ Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев работать с судами проекта.

«Нам известно о рекомендациях Международной группы клубов защиты и возмещения (IG P&I Clubs). Мы не можем комментировать предполагаемые бизнес-решения потенциальных подрядчиков, как и возможные последствия угроз введения США санкций», — сообщили в Nord Stream 2.

Ранее Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев приняла решение не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2». Это решение может еще больше осложнить поиск судов, которые могли бы достроить подводный газопровод.

В циркуляре, выпущенном от имени всех клубов группы, говорится, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций.