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Экономика ,  
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Nord Stream 2 прокомментировала отказ страховщиков работать с проектом

Газпром GAZP ₽178,08 -0,51% Купить
Фото:Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия. Об этом РБК заявили в пресс-службе проектной компании Nord Stream 2 (принадлежит «Газпрому» на 100%), комментируя отказ Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев работать с судами проекта.

«Нам известно о рекомендациях Международной группы клубов защиты и возмещения (IG P&I Clubs). Мы не можем комментировать предполагаемые бизнес-решения потенциальных подрядчиков, как и возможные последствия угроз введения США санкций», — сообщили в Nord Stream 2.

Международные страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2
Экономика
Фото:Jens Buettner / AP

Ранее Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев приняла решение не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2». Это решение может еще больше осложнить поиск судов, которые могли бы достроить подводный газопровод.

В циркуляре, выпущенном от имени всех клубов группы, говорится, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций.

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Политика
Фото:Tobias Schwarz / Reuters

Там отметили, что американские законы CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») и PEESA («О защите энергетической безопасности Европы») представляют прямую санкционную угрозу для страховщиков.

В июне 2020 года американские сенаторы внесли в конгресс США новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2». Санкции могут быть введены в виде блокировки активов в юрисдикции США.

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