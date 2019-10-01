Минэкономразвития заявило о риске сжатия потребления из-за долгов россиян

Замедление потребительского спроса создаст риски ухода инфляции ниже базового прогноза, предупреждает Минэкономразвития. Рост долгов россиян по кредитам может начать тормозить потребительский спрос к концу года

Рост долговой нагрузки россиян может привести к тому, что потребительские кредиты к концу 2019 года начнут тормозить потребительский спрос в российской экономике, предупреждает Минэкономразвития в новом обзоре «Картина кредитования».

С учетом роста долговой нагрузки на население и, соответственно, роста процентных выплат положительный вклад потребительского кредитования в темп роста расходов населения на конечное потребление в третьем квартале года сократился до 0,5 п.п. по сравнению с 1 п.п. в первом полугодии, оценило Минэкономразвития. «По итогам года (вклад потребительского кредитования. — РБК) может выйти в отрицательную область», — указывает министерство.

Минэкономразвития уже заявляло, что, по его данным, россияне берут новые потребкредиты в основном не для расширения потребительских расходов, а для поддержания уровня потребления или рефинансирования прежних кредитов.

Слабый спрос тормозит инфляцию

В экономике фиксируется замедление потребительского спроса, одной из причин которого является рост налоговой нагрузки в связи с повышением НДС с 18 до 20%. В августе оборот розничной торговли — показатель, отражающий динамику потребления, вырос всего на 0,8% после 1,1% в июле, по данным Росстата (.pdf).