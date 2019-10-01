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Минэкономразвития заявило о риске сжатия потребления из-за долгов россиян
Замедление потребительского спроса создаст риски ухода инфляции ниже базового прогноза, предупреждает Минэкономразвития. Рост долгов россиян по кредитам может начать тормозить потребительский спрос к концу года

Рост долговой нагрузки россиян может привести к тому, что потребительские кредиты к концу 2019 года начнут тормозить потребительский спрос в российской экономике, предупреждает Минэкономразвития в новом обзоре «Картина кредитования».

С учетом роста долговой нагрузки на население и, соответственно, роста процентных выплат положительный вклад потребительского кредитования в темп роста расходов населения на конечное потребление в третьем квартале года сократился до 0,5 п.п. по сравнению с 1 п.п. в первом полугодии, оценило Минэкономразвития. «По итогам года (вклад потребительского кредитования. — РБК) может выйти в отрицательную область», — указывает министерство.

Минэкономразвития уже заявляло, что, по его данным, россияне берут новые потребкредиты в основном не для расширения потребительских расходов, а для поддержания уровня потребления или рефинансирования прежних кредитов.

Слабый спрос тормозит инфляцию

В экономике фиксируется замедление потребительского спроса, одной из причин которого является рост налоговой нагрузки в связи с повышением НДС с 18 до 20%. В августе оборот розничной торговли — показатель, отражающий динамику потребления, вырос всего на 0,8% после 1,1% в июле, по данным Росстата (.pdf).

Слабый потребительский спрос — основная причина продолжающегося замедления инфляции. Годовая инфляция в августе замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле. По итогам сентября Минэкономразвития ожидает 3,9–4%. Цены в недельном выражении не растут на протяжении последних девяти недель, следует из данных Росстата. Банк России уже понизил ключевую ставку до минимума с 2014 года — 7% годовых.

Замедление темпов роста потребкредитования (в августе темп уменьшился до 22,9% с 23,6% в июле в годовом выражении) на фоне сокращения других видов кредитования приведет к усилению дезинфляционного тренда, предупреждает Минэкономразвития. Это означает «усиление рисков более сильного замедления инфляции в дальнейшем относительно базового сценария прогноза», — предупреждает министерство. Согласно базовому прогнозу, инфляция по итогам 2019 года ожидается на уровне 3,6–3,8%, по итогам 2020-го — на уровне 3%.

Рост банковского кредитования частного сектора, включая корпоративные кредиты, в 2019 году составляет 4,5% ВВП, а для обеспечения целевой динамики инфляции в 4% рост частного кредита должен составлять не менее 5,5–6% ВВП, отмечает министерство.

«Кредитный импульс» слаб из-за бюджета

Минэкономразвития объясняет ослабление «кредитного импульса» тремя причинами:

  • низким исполнением расходов федерального бюджета: по итогам августа «недоисполнение» бюджетных расходов с учетов графика 2017–2018 годов, по оценке, составляет около 200 млрд руб.;
  • более высокими, чем ожидалось, темпами роста ненефтегазовых доходов федерального бюджета;
  • меньшим, чем текущий профицит федерального бюджета, объемом интервенций ЦБ, что связано с приостановкой покупок валюты Банком России в сентябре–декабре 2018 года.

Для охлаждения рынка необеспеченного кредитования с 1 октября ЦБ ввел показатель долговой нагрузки заемщиков, который должны рассчитывать банки и на его основании принимать решение о предоставлении кредита. Минэкономразвития считает, что эта мера приведет к дальнейшему замедлению роста необеспеченных потребительских кредитов.
 

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минэкономразвития, потребительское кредитование
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