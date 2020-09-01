Минюст предложил снизить штрафы для малого бизнеса

Наказания для малого бизнеса за различные нарушения нужно смягчить до такого уровня, как у индивидуальных предпринимателей, считают в Минюсте. Ранее бизнес-сообщество предупредило об угрозе деловому климату из-за изменений в КоАП

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Минюст предложил приравнять предприятия малого бизнеса к индивидуальным предпринимателям (ИП) в части административной ответственности, сообщается на сайте ведомства.

«Организациям, относящимся к малым предприятиям, за совершение административных правонарушений предполагается назначать административный штраф в том же размере, что и индивидуальным предпринимателям, который существенно меньше, чем штраф для обычных юридических лиц. Эта мера позволит снизить нагрузку и поддержать малые предприятия», — заявил глава Минюста Константин Чуйченко на рабочем совещании по доработке будущего КоАП.

Инициативу предложили эксперты рабочей группы по проекту нового КоАП. Сейчас идет обсуждение, в том числе с профильными ведомствами, уточнили РБК в пресс-службе Минюста.

Первую версию проекта нового КоАП министерство опубликовало 30 января. После анализа документа уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил премьер-министру Владимиру Мишустину, что изменения угрожают деловому климату. Проект предлагал поднять в несколько раз штрафы для ИП, компаний и должностных лиц по 27 видам нарушений. Наказание для чиновников оставалось на том же уровне или даже снижалось, обратил внимание бизнес-омбудсмен. Торгово-промышленная палата также выступала за доработку проекта с учетом принципиальных для бизнеса вопросов.

Широкой критике подверглась и инициатива в несколько раз поднять штрафы за нарушение правил дорожного движения. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о риске создания «репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения». Против нового КоАП выступила и Госдума. Повышенные штрафы непосильны и должны быть пересмотрены с учетом платежеспособности населения, заявил Мишустин.