WSJ узнала о роли военных расходов в росте экономики США

Военный бюджет США на 2019 год значительно вырос, поскольку Пентагон настаивал на необходимости модернизации. Отсюда контракты, которые получили компании, связанные с оборонной промышленностью.
Так, например, компания Lockheed Martin, которая получает контракты на производство самолетов F-35 и ракеты, увеличила доходы и рассчитывает на их дальнейший рост в 2019 году. Финансовые показатели улучшились и у Boeing, получившей сразу три новых контракта от Пентагона.
Получили дополнительные доходы и не столь крупные компании. Речь идет, например, о J & R Tools, которая поставляет оборудование ВМС, а также корпусу морской пехоты. Ее представитель подтвердил, что улучшить финансовые показатели удалось благодаря военному бюджету.
При этом экономист Дуглас Хольц-Икин, который одно время возглавлял комиссию по бюджету в Конгрессе, указывает, что большие траты на армию не могут продолжаться вечно. По его мнению, после сентября 2019 года может сложиться ситуация, когда республиканцы и демократы не достигнут консенсуса относительно расходов на оборону.Издание указывает, что вопрос о причинах экономического роста стал особо актуальным в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на ноябрь. Президент Дональд Трамп и представители Республиканской партии утверждают, что добились успеха, благодаря меньшему регулированию и сокращению налогов. В свою очередь в Демократической партии говорят, что рост совсем незначительный.