WSJ узнала о роли военных расходов в росте экономики США

Рост американской экономики в последние полтора года во многом связан с расходами государства на оборону, утверждает издание Wall Street Journal (WSJ)

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На основании статистики Министерства торговли США аналитики WSJ пришли к выводу, что с апреля 2017 года экономика росла на 2,9% в годовом выражении, что выше, чем за предыдущие восемь лет. Этому способствовал рост государственных расходов на оборону.

Военный бюджет США на 2019 год значительно вырос, поскольку Пентагон настаивал на необходимости модернизации. Отсюда контракты, которые получили компании, связанные с оборонной промышленностью.

Так, например, компания Lockheed Martin, которая получает контракты на производство самолетов F-35 и ракеты, увеличила доходы и рассчитывает на их дальнейший рост в 2019 году. Финансовые показатели улучшились и у Boeing, получившей сразу три новых контракта от Пентагона.

Получили дополнительные доходы и не столь крупные компании. Речь идет, например, о J & R Tools, которая поставляет оборудование ВМС, а также корпусу морской пехоты. Ее представитель подтвердил, что улучшить финансовые показатели удалось благодаря военному бюджету.

При этом экономист Дуглас Хольц-Икин, который одно время возглавлял комиссию по бюджету в Конгрессе, указывает, что большие траты на армию не могут продолжаться вечно. По его мнению, после сентября 2019 года может сложиться ситуация, когда республиканцы и демократы не достигнут консенсуса относительно расходов на оборону.

Издание указывает, что вопрос о причинах экономического роста стал особо актуальным в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на ноябрь. Президент Дональд Трамп и представители Республиканской партии утверждают, что добились успеха, благодаря меньшему регулированию и сокращению налогов. В свою очередь в Демократической партии говорят, что рост совсем незначительный.