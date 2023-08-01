Закупки Турции у России в июне снизились до досанкционного уровня

Импорт российских товаров в Турцию в июне резко сократился — на 43% к июню 2022 года и на 36% к маю — до минимального месячного уровня с конца «досанкционного» 2021 года. Аналитики связали это с падением цен на российские ресурсы

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Импорт товаров из России в Турецкую Республику в июне 2023 года составил в долларовом выражении $2,91 млрд, сообщил Турецкий институт статистики (TurkStat, статистическое ведомство страны). Это минимальный месячный показатель с октября 2021 года, следует из данных TurkStat. В июне Китай обошел Россию как крупнейший поставщик товаров в Турцию (по итогам 2022 года Россия уверенно заняла первое место).

По сравнению с маем турецкий импорт из России в июне 2023 года сократился на 36% (в мае было $4,57 млрд), а относительно июня прошлого года — на 43% (тогда было $5,1 млрд).

За полугодие же Турция ввезла товаров из России общей стоимостью $24,7 млрд — на 10,8% ниже, чем за тот же период 2022 года ($27,7 млрд). Тем не менее за шесть месяцев Россия удерживает лидерство по доле: 13,4% от общего импорта Турции против 12% у Китая.

Сокращение стоимостных поставок энергоносителей

Поставки российского минерального топлива (нефть, нефтепродукты, уголь, природный газ — группа номер 27 международной товарной номенклатуры) в Турцию в июне сократились до $1,76 млрд — на 20% по отношению к предыдущему месяцу ($2,2 млрд), свидетельствует статистика TurkStat. Статслужба не раскрывает по отдельности, сколько нефти, нефтепродуктов, угля и т.д. ввозится из России (как, впрочем, и из других стран). На энергоносители приходится более 60% всего импорта Турции из России.

При этом данные TurkStat по альтернативной классификации показывают, что в июне 2023 года импортные закупки российских товаров по конфиденциальным статьям (к которым может относиться и сырая нефть) составили $655 млн — на 18% меньше, чем в мае ($803 млн), тогда как еще в марте достигали почти $1 млрд.

Согласно сведениям TurkStat, в июне импорт в страну сырой нефти составил чуть менее 3 млн т — на 22% больше в физическом выражении, чем в мае (но на 5% меньше, чем в июне прошлого года). Ни общий импорт нефти в денежном выражении, ни импорт нефти по странам происхождения Турция не раскрывает.

Как отмечал Банк России в июле, во втором квартале 2023 года стоимостный объем экспорта товаров России сократился на 33% в годовом выражении. «Его сжатие было связано с уменьшением физического объема поставок из‑за внешних ограничений и замедления роста глобальной экономики. Сказалось и снижение мировых цен на некоторые товары российского экспорта из‑за дисбаланса спроса и предложения товаров», — указывал ЦБ. В частности, нефтяной экспорт продолжал сдерживаться эмбарго и ценовым потолком стран G7, отметил ЦБ. Впрочем, уже в июле цена российской нефти Urals в российских портах впервые превысила «санкционный» потолок в $60 за баррель, писал РБК со ссылкой на данные Argus Media.

Снижение доли России в импорте Турции с 16,1% в июне 2022 года до 11,2% в июне 2023-го можно полностью объяснить падением цен на энергоресурсы: эталон Brent в июне 2022 года был на максимуме, а к июню 2023 года сократился на 40% (примерно в той же степени снизился и импорт Турции из России), комментирует ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко.

В ФТС России РБК напомнили, что с конца февраля 2022 года приостановлена публикация статистики внешней торговли, предупредив, что «статистические данные стран могут отличаться ввиду ряда методологических особенностей учета товаров». РБК также направил запрос в Минэкономразвития. В Минэнерго вопросы переадресовали в ФТС.

Влияет ли политика

Турция в июне сильно снизила импорт не только из России: по отношению к июню 2022 года совокупный импорт Турции упал на 17,5%, или на $5,5 млрд, указывает Гнидченко. «В первую очередь снижение связано с макроэкономической ситуацией в самой Турции и изменением ее экономической политики после выборов в мае (на них был переизбран действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. — РБК). В июне происходило резкое ослабление лиры, поскольку турецкий ЦБ отказался использовать золотовалютные резервы для ее поддержания», — объясняет он. С начала года лира в целом ослабла примерно на 30%, следует из данных Reuters.

Вероятно, в начале 2023 года Турция импортировала «впрок», потому что лира поддерживалась «из последних сил» перед выборами, размышляет Гнидченко.

Конкретных предпосылок для снижения импорта энергоресурсов из России в Турцию не просматривается, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Россия по-прежнему крупнейший поставщик нефти в эту страну, а снижение в июне могло быть компенсировано большим объемом поставки в предыдущем месяце, допускает он.

Что касается других энергоресурсов, то уменьшение поставок могло быть вызвано как сезонным снижением спроса, так и «играми на политической арене», так как в связи с конфликтом по части зерновой сделки, а также в целом с нестабильной геополитической обстановкой Турция может искусственно снижать закупки ресурсов из России, компенсируя их другими поставщиками, в том числе реализуя политику «сохранения» нейтралитета перед западными партнерами, не исключает Жарский.

Снижение импорта из России могло быть отчасти связано с политикой, поскольку российско-турецкие отношения разладились из-за позиции Турции по зерновой сделке, то есть это Россия могла снизить объемы поставок в физическом выражении, полагает доцент кафедры международной торговли ВАВТ Андрей Кушниренко. Но он считает, что делать прогнозы по развитию ситуации нельзя, поскольку торговля между двумя странами будет зависеть от множества факторов, включая политический. «Турция в целом не так сильно зависит от российского минерального сырья, однако получает большую выгоду от его перепродажи на мировой рынок», — утверждает эксперт.

Американские санкции гласят, что если российская нефть переработана в третьей стране (например, в дизельное топливо или бензин), эти продукты перестают считаться продуктами российского происхождения и могут быть реализованы по мировым ценам без оглядки на ценовые потолки.

В июле отношения Москвы и Анкары осложнились, после того как 8 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что пятеро командиров бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) вернулись из Турции на Украину. Они оказались в Турции после обмена военнопленными в сентябре прошлого года. Возвращение их из Турции на Украину нарушило условия достигнутых соглашений — они должны были оставаться там до конца боевых действий, заявляли в Кремле.

Другие товары

В июне снизился не только импорт в долларовом выражении российских энергоресурсов, но и стоимостный объем импорта других товаров из России:

ввоз черных металлов (группа 72 ТН ВЭД) — снижение на 38% к маю, до $299 млн;

злаки, включая зерно (группа 10), — снижение в 2,1 раза к маю, до $240 млн;

алюминий (группа 76) — снижение в 2 раза к маю, до $89 млн;

медь (группа 74) — снижение в 4,4 раза к маю, до $87 млн.

Сокращение поставок злаков из России в Турцию практически не связано с уходом иностранных трейдеров или с квотой на вывоз зерна, объясняет генеральный директор ООО «Институт конъюнктуры аграрного рынка» (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, в июне в Турции сезонно падает экспорт зерновых, и «этот год не был исключением», потому что, как правило, в конце сезона экспорт сокращается. К тому же Турция в предыдущие месяцы закупила рекордные объемы зерновых из России, прежде всего пшеницы. Вдобавок в июне традиционно на рынок выходит местный турецкий урожай. «На фоне поступления нового урожая, высоких переходящих запасов и введенных Турцией импортных пошлин стимулы к импорту временно подзавяли, но это ненадолго», — заключает Дмитрий Рылько.