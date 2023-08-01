Власти предложили новые меры по контролю за претендентами на госдолжности

Минтруд предлагает дополнить закон «О противодействии коррупции» нормой о праве глав регионов запрашивать правоохранительные органы для проверки сведений о доходах и имуществе претендентов на государственные должности в регионах

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Минтруд предложил дополнить антикоррупционное законодательство требованием к претендентам на федеральные и региональные государственные должности и муниципальные должности предоставлять сведения о доходах и имуществе, а также расширить полномочия глав регионов в части проверок достоверности этих сведений. С проектом соответствующих поправок ознакомился РБК (их подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).

31 июля документ рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Как сообщили РБК в пресс-службе Минтруда, правкомиссия одобрила законопроект. Теперь он подлежит одобрению на заседании правительства, после чего может быть внесен в Госдуму.

Как отмечается в пояснительной записке, поправки разработаны во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы.

Российское законодательство проводит разницу между государственными/муниципальными должностями и должностями государственной/муниципальной службы. Так, к государственным должностям Российской Федерации относятся должности президента, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, чрезвычайных и полномочных послов, спикеров обеих палат парламента, главы Счетной палаты и ее аудиторов, председателя Центрального банка и т.д. Государственными должностями в регионах являются, в частности, вице-губернатор, региональный министр, спикер, вице-спикер, депутат заксобраний, член избирательной комиссии региона. Губернатор одновременно замещает государственную должность Российской Федерации и государственную должность субъекта. Муниципальные должности — это местные депутаты, члены избирательных комиссий муниципального образования, члены местных контрольных органов. А, например, заместитель федерального министра — это должность гражданской госслужбы.

Действующая редакция закона «О противодействии коррупции» предусматривает возможность проверок достоверности и полноты сведений о доходах с возможным запросом в правоохранительные органы, ведущие оперативно-разыскную деятельность, в отношении претендентов на замещение должностей госслужбы, муниципальной службы и ряда других. Однако закон не предусматривает аналогичных положений для антикоррупционных проверок в отношении лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов и муниципальные должности, равно как и для претендентов на эти должности, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия законопроекта претенденты на замещение федеральных, региональных государственных должностей и муниципальных должностей будут обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные данные о своих супругах и несовершеннолетних детях. В настоящее время такое требование (согласно ч. 4 ст. 12.1 антикоррупционного закона) касается только действующих чиновников, занимающих госдолжности (или муниципальные должности).

Иными словами, если закон будет принят, претенденты на госдолжности также будут обязаны представлять декларации о доходах, а их наниматели (равно как и руководители лиц, уже занимающих госдолжности) смогут инициировать проверки соответствующих сведений.

Губернаторские проверки

Поправки Минтруда также наделяют глав регионов дополнительными полномочиями для проверок сведений о доходах и имуществе в отношении как действующих чиновников, так и претендентов на государственные должности субъекта или муниципальные должности. В этих целях губернаторы смогут направлять запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности. К ним по закону относятся МВД, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН.

Норма о запросах в правоохранительные органы не касается депутатов законодательных органов регионов и представительных органов муниципальных образований, следует из поправок. Писать запрос о проведении следственных действий в отношении избранных депутатов глава региона не сможет, подтвердили в пресс-службе Минтруда. Депутаты также обязаны ежегодно отчитываться о доходах и имуществе (своих и своей семьи), им запрещено хранить деньги в зарубежных банках.

«Законопроект унифицирует правила проведения антикоррупционных проверок в отношении гражданских служащих субъектов и в отношении лиц, занимающих государственные и муниципальные должности в регионах», — сообщили в пресс-службе Минтруда.

Так, сейчас главы регионов обязаны контролировать соблюдение антикоррупционного законодательства как рядовыми госслужащими, так и теми, кто занимает государственные и муниципальные должности, — региональными министрами, главами муниципалитетов. При проведении проверок губернаторы делают запросы в органы публичной власти и организации. «В отношении рядовых сотрудников главы регионов могут также направить запрос в правоохранительные органы на проведение оперативно-разыскных мероприятий, тогда как в отношении лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, такой запрос не может быть направлен. Законопроект устанавливает единый подход к проведению антикоррупционных мероприятий как в отношении рядовых госслужащих, так и в отношении высокопоставленных должностных лиц, занимающих государственные должности в субъекте», — пояснили в пресс-службе Минтруда.

Если закон будет принят, нормы вступят в силу спустя 90 дней после его официального опубликования. Отсрочка необходима для разработки и принятия проекта указа президента, направленного на реализацию данных положений, уточняется в пояснительной записке. РБК направил запрос в пресс-службу правительства России.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, освобождающий от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях. Остальные чиновники должны продолжать отчитываться, но сведения об их доходах и имуществе не будут публиковаться. Также были приняты поправки о публикации деклараций депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в обобщенном виде, без указания имен.

Декларации Путина и сотрудников президентской администрации за 2022 год также не были опубликованы, однако поданы были, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.