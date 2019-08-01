Bloomberg узнал о помощи России в решении бензинового кризиса в Венесуэле

Bloomberg узнал о помощи России в решении бензинового кризиса в Венесуэле

По данным агентства, суда с топливом отправляются из Черноморского порта Тамань на Мальту, где груз передается другим судам, направляющимся в Венесуэлу

Фото: Carlos Becerra / Bloomberg

Поставки российских нефтепродуктов помогают Венесуэле преодолеть топливный кризис, пишет Bloomberg.

Согласно данным агентства, в июне и июле Каракас получил по меньшей мере 616 тыс. барр. бензина и 500 тыс. барр. сырья, используемого для его производства. Bloomberg со ссылкой на нескольких человек, знакомых с деталями, и данные ресурсов, отслеживающих передвижения танкеров, пишет, что грузы отправлены из черноморского порта Тамань на Мальту, где были переданы другим судам, направляющимся в Венесуэлу.

Страна импортирует почти все свое топливо на фоне поломок на внутренних нефтеперерабатывающих заводах. До введения санкций президентом США Дональдом Трампом Венесуэла импортировала большую часть своего бензина из Штатов и Индии, но недавно перешла на поставки из Турции, Латвии, Греции, а теперь и России, указывает Bloomberg.

Cуда с топливом из России добираются до венесуэльских берегов 30 дней, в то время как на поставки из США необходимо чуть более недели, согласно данным, собранным Bloomberg.