Минтруд раскрыл данные об ампутациях у раненых во время военной операции

Среди всех случаев ампутаций у участников военной операции 20% — это ампутация верхних конечностей, 80% — ампутация нижних конечностей, заявил замглавы Минтруда

Центр реабилитации участников специальной военной операции на Республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» в Тульской области (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Более половины участников военной операции, получивших увечья, имеют ампутации. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко на круглом столе в Совфеде.

«Признан инвалидом с ампутацией конечности — это 54% от всех освидетельствований... это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

20% ампутаций приходятся на верхние конечности, 80% — на нижние конечности, уточнил Вовченко.

Для 84% участников спецоперации, прошедших медико-социальную экспертизу, рекомендуются технические средства реабилитации. Сроки медико-социальной экспертизы для имеющих ампутации составляют три рабочих дня, по остальным — до десяти дней, добавил Вовченко.

Получившие в результате военной операции инвалидность в зависимости от тяжести нарушений получают государственную пенсию в размере от 12,1 тыс. до 20,8 тыс. руб. Дополнительно им выплачивают 2,4 тыс. руб. на каждого ребенка-иждивенца. Если травма была получена в ходе боевых действий, ветеран имеет право на ежемесячную денежную компенсацию в размере от 4,4 тыс. до 22 тыс. руб., ежемесячную выплату 7 тыс. руб. и ежемесячное обеспечение 1 тыс. руб. Если же серьезные проблемы со здоровьем стали результатом болезни, предусмотрены ежемесячные выплаты от 2,8 тыс. до 5 тыс. руб.

В марте глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил воссоздавать в регионах госпитали ветеранов войн и задействовать их для реабилитации участников военной операции на Украине.

Помимо этого, он указал на необходимость ускорить и упростить процедуру установления инвалидности и получения современных функциональных технических средств реабилитации для участников военной операции.

Также нужно создать в регионах систему персонального сопровождения ветеранов и их семей, а именно нужны социальные координаторы, которые будут определять потребности в медицине, трудоустройстве, реабилитации.