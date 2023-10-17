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Военная операция на Украине ,  
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Минтруд раскрыл данные об ампутациях у раненых во время военной операции

Минтруд: 54% получивших инвалидность участников спецоперации имеют ампутации
Сюжет
Военная операция на Украине
Среди всех случаев ампутаций у участников военной операции 20% — это ампутация верхних конечностей, 80% — ампутация нижних конечностей, заявил замглавы Минтруда
Центр реабилитации участников специальной военной операции на Республиканской учебно-тренировочной базе &laquo;Ока&raquo; в Тульской области
Центр реабилитации участников специальной военной операции на Республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» в Тульской области (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Более половины участников военной операции, получивших увечья, имеют ампутации. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко на круглом столе в Совфеде.

«Признан инвалидом с ампутацией конечности — это 54% от всех освидетельствований... это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

20% ампутаций приходятся на верхние конечности, 80% — на нижние конечности, уточнил Вовченко.

Для 84% участников спецоперации, прошедших медико-социальную экспертизу, рекомендуются технические средства реабилитации. Сроки медико-социальной экспертизы для имеющих ампутации составляют три рабочих дня, по остальным — до десяти дней, добавил Вовченко.

Получившие в результате военной операции инвалидность в зависимости от тяжести нарушений получают государственную пенсию в размере от 12,1 тыс. до 20,8 тыс. руб. Дополнительно им выплачивают 2,4 тыс. руб. на каждого ребенка-иждивенца.

Если травма была получена в ходе боевых действий, ветеран имеет право на ежемесячную денежную компенсацию в размере от 4,4 тыс. до 22 тыс. руб., ежемесячную выплату 7 тыс. руб. и ежемесячное обеспечение 1 тыс. руб. Если же серьезные проблемы со здоровьем стали результатом болезни, предусмотрены ежемесячные выплаты от 2,8 тыс. до 5 тыс. руб.

В марте глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил воссоздавать в регионах госпитали ветеранов войн и задействовать их для реабилитации участников военной операции на Украине.

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Помимо этого, он указал на необходимость ускорить и упростить процедуру установления инвалидности и получения современных функциональных технических средств реабилитации для участников военной операции.

Также нужно создать в регионах систему персонального сопровождения ветеранов и их семей, а именно нужны социальные координаторы, которые будут определять потребности в медицине, трудоустройстве, реабилитации.

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Виктория Громова Виктория Громова
военные ампутация Россия Минтруд Военная операция на Украине
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