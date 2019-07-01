Минтруд включил в пилотный проект по снижению бедности еще пять регионов

Минтруд включил в пилотный проект по снижению бедности еще пять регионов

Республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область присоединились к пилотному проекту по снижению бедности и повышению реальных доходов россиян. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

До настоящего времени в пилотный проект входили всего восемь регионов: Татарстан, Кабардино-Балкария, Приморский край, Нижегородская, Ивановская, Липецкая, Томская и Новгородская области. В рамках проекта власти проводят всесторонний анализ причин бедности и разрабатывают на примере регионов-участников механизмы борьбы с ней.

Помимо этого в пилотных регионах попробуют усовершенствовать ежемесячную выплату неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы.

«Изменения предусматривают разработку критериев нуждаемости семей с детьми-инвалидами и семей с инвалидами с детства I группы в мерах социальной поддержки и государственной социальной помощи за счет федерального, регионального или муниципального бюджетов, а также определение объемов таких мер», — добавили в Минтруде.