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Экономика ,  
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Минпромторг поспорил с Минсельхозом из-за цен на яйца

В Минпромторге утверждают, что закупочные цены для ретейла упали настолько, что может возникнуть дефицит яиц. В Минсельхозе заявляли, что ситуация на рынке комфортная для производителей и дефицита не будет
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Минпромторге не исключают дефицита яиц на внутреннем рынке и выступают за повышение закупочных цен на них ретейлерами. Об этом заявил на «Неделе российского ретейла» замглавы министерства Виктор Евтухов, передает ТАСС.

Замминистра отметил, что после повышения цен на эту продукцию они стремительно обвалились. «Тендеры свалились до 40 руб. Такое счастье, только несчастье для АПК. Сейчас наша задача — убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит — это опасно», — предупредил он.

В начале года цены на куриные яйца в России начали стремительно расти — больше чем на 1% в неделю. Причиной стали подорожание кормов, снижение объемов производства из-за распространения птичьего гриппа, а также сокращение импорта инкубационных яиц.

Минсельхоз ответил на сообщения о риске дефицита яиц
Общество
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

В марте производители яиц и мяса птицы, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились сдерживать цены. В результате в мае закупочная стоимость яиц для ретейлеров стала ниже себестоимости производства.

Производители обратились в Минпромторг с просьбой помочь исправить ситуацию. Они сообщили, что для торговых сетей цена на десяток яиц составляет 36–45 руб. без учета НДС при себестоимости производства 49–52 руб.

По данным Росптицесоюза, себестоимость производства яиц за последний год выросла на 20–25% из-за подорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц и упаковки. Производители предупредили, что долго работать в убыток они не смогут, и не исключили дефицит яиц в будущем.

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Минсельхоз ответил на сообщения о риске дефицита яиц
Общество
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

В Минсельхозе заявляли, что к 26 мая яйца первой категории оптом подешевели на 19,5% по сравнению с апрельскими ценами, а второй — на 10,9%. Позже в ведомстве сообщили, что не ждут дефицита.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства», — ответили в министерстве на жалобы производителей.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
яйца дефицит Минпромторг производители
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