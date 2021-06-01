Минпромторг поспорил с Минсельхозом из-за цен на яйца

В Минпромторге утверждают, что закупочные цены для ретейла упали настолько, что может возникнуть дефицит яиц. В Минсельхозе заявляли, что ситуация на рынке комфортная для производителей и дефицита не будет

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Минпромторге не исключают дефицита яиц на внутреннем рынке и выступают за повышение закупочных цен на них ретейлерами. Об этом заявил на «Неделе российского ретейла» замглавы министерства Виктор Евтухов, передает ТАСС.

Замминистра отметил, что после повышения цен на эту продукцию они стремительно обвалились. «Тендеры свалились до 40 руб. Такое счастье, только несчастье для АПК. Сейчас наша задача — убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит — это опасно», — предупредил он.

В начале года цены на куриные яйца в России начали стремительно расти — больше чем на 1% в неделю. Причиной стали подорожание кормов, снижение объемов производства из-за распространения птичьего гриппа, а также сокращение импорта инкубационных яиц.

В марте производители яиц и мяса птицы, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились сдерживать цены. В результате в мае закупочная стоимость яиц для ретейлеров стала ниже себестоимости производства.