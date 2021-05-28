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Общество ,  

Минсельхоз ответил на сообщения о риске дефицита яиц

Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Минсельхоз не ожидает дефицита куриных яиц на внутреннем рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее «Ведомости» сообщили, что производители куриных яиц обратились в Минпромторг с просьбой помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию. В частности, глава Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что производители не смогут долгое время работать себе в убыток, поэтому некоторые компании станут сокращать количество несушек, что может привести к дефициту яиц.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства», — ответили на это в министерстве.

Производители заявили о «критическом снижении» закупочных цен на яйца
Бизнес
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

По данным Минсельхоза, благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли за последние несколько недель цены производителей на куриные яйца значительно снизились. К 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории — на 10,9%.

В ведомстве пояснили, что одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры и подсолнечный шрот, являющиеся основными компонентами кормов. Помимо этого в цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора.

Также в Минсельхозе сообщили о мерах поддержки отрасли. Так, для предприятий птицеводства максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика увеличили с 1 млрд до 1,5 млрд руб. Помимо этого появилась возможность пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц.

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