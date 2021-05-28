Производители заявили о «критическом снижении» закупочных цен на яйца

Закупочные цены на куриные яйца стали ниже себестоимости производства, заявили в «Росптицесоюзе», предупредив, что производители не смогут долго работать себе в убыток. В Минсельхозе ситуацию на рынке считают стабильной

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Производители куриных яиц обратились в Минпромторг с просьбой помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух участников совещания, которое прошло в ведомстве 26 мая.

В Минсельхозе заявили изданию, что к 26 мая яйца первой категории оптом подешевели на 19,5% по сравнению с апрелем, а второй — на 10,9%. По словам гендиректора «Росптицесоюза» Галины Бобылевой, ретейлеры по итогам тендеров закупают такие товары по 36–45 руб. за десяток без учета НДС, при этом их себестоимость в среднем составляет 49–52 руб. Она также отметила, что в среднем за год себестоимость продукции птицеводства увеличилась на 20–25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц и упаковки.

Гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко, в свою очередь, сообщил, что цены закупки яиц на электронных торгах со сроками поставки в первой половине июня снизились до 27–29 руб. за десяток. По его словам, ситуацию усугубляет и то, что ретейлеры перед Пасхой закупили эту продукцию в избытке, переоценив востребованность.

Глава «Росптицесоюза» предупредила, что производители не смогут долгое время работать себе в убыток. Она предположила, что некоторые компании станут сокращать количество несушек, что может привести к дефициту яиц.