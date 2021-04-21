Минтруд назвал необходимую сумму для выплат на детей школьного возраста

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Российское правительство выделит примерно 170 млрд руб. на разовые выплаты семьям с детьми школьного возраста. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает ТАСС.

По его словам, в августе выплаты по 10 тыс. руб. должны получить семьи более 17 млн детей «школьного возраста». «Школьный возраст у нас, скорее всего, будет в диапазоне от шести до 17 лет включительно», — уточнил Котяков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал разовые выплаты, которые должны получить все семьи, где есть дети-школьники и будущие дети-школьники (те, кто пойдет в первый класс 1 сентября 2021 года). Госпомощь будет распределена перед началом учебного года, в середине августа, чтобы родители могли собрать детей в школы.

В ходе послания Путин также сообщил, что нуждающимся беременным женщинам будут выплачивать по половине прожиточного минимума ежемесячно до родов. Кроме того, на детей до 16 лет, растущих в неполных семьях, будут выплачивать каждый месяц по 5650 руб. Реализация всех предложений Путина в сфере социальной политики из его послания обойдется в 400 млрд руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов.