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Экономика ,  
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Костин ответил на вопрос о жадности бизнеса цитатой Маркса

Первопричина растущих глобальных цен на еду, которые переносятся и на Россию, — дешевые деньги, считает глава ВТБ Андрей Костин. Стремление бизнеса к прибыли — это нормально, но помогать обществу нужно больше
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Еще Маркс писал, что максимизация прибыли является природной особенностью бизнеса», — заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК, отвечая на вопрос, действительно ли российский торговый бизнес проявил «жадность», повышая розничные цены на продукты питания. «Другое дело, что это не должно делаться за счет общества. Необходим баланс во взаимоотношениях бизнеса и общества. Бизнес может и должен больше тратить на социальные проекты», — считает он.

По версии главы правительства Михаила Мишустина, одной из причин ускорения роста потребительских цен на продукты питания в России служит «жадность» некоторых производителей и торговых сетей.

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Бизнес
Андрей Костин

В трудах Карла Маркса отсутствует прямая формулировка о том, что получение максимальной прибыли — главная цель капиталиста, но этот тезис фактически приписывается ему как основной закон капитализма.

Глава ВТБ утверждает, что первопричиной глобального ускорения цен на продовольствие и сырье служит политика дешевых денег в мире. «Есть объективные процессы: сегодня в мире очень много дешевых денег. Это одна из угроз, потому что, когда дешевые деньги кончатся, мы можем столкнуться с коррекцией рынка — если не кризисной, то очень серьезной. При наличии дешевых денег мы сегодня видим и рост цен на продовольственные и сырьевые товары, эта проблема обострилась в России», — пояснил Костин РБК.

На Западе, в частности в США, нулевые ставки и неконвенциональные меры стимулирования экономики («количественное смягчение» — покупки облигаций Центробанком на вторичном рынке) со времени глобального финансового кризиса 2008–2009 годов перестали быть угрозой с точки зрения возможного роста инфляции. Однако в пандемийном 2020 году многие центробанки развивающихся стран впервые тоже прибегли к «количественному смягчению», став покупать правительственные и корпоративные облигации и вливая тем самым ликвидность в финансовую систему.

К настоящему времени цены фьючерсов на кофе, молоко, сахар, пшеницу, овес и апельсиновый сок подскочили на 28% от уровней 2019 года, написала газета Financial Times 28 мая. В апреле индекс глобальных продовольственных цен FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) поднялся до самого высокого уровня с 2013 года.

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Костин исключил участие России в «ловле оппозиционеров» в небе Белоруссии
Бизнес
Фото:Владимир Сергеев / РИА Новости

В марте министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что продовольственная инфляция в России «импортируемая». Цены на продовольственные товары в стране по итогам 2020 года выросли на 6,7%, в апреле годовая продуктовая инфляция замедлилась до 6,6%. Но в апреле чиновник заявил, что основным ее каналом стал экспорт, поскольку Россия выступает крупным экспортером зерна, подсолнечного масла и т.д. С начала года власти ввели или повысили экспортные пошлины на ряд продовольственных товаров, чтобы сдерживать рост цен на внутреннем рынке.

Костин заявил, что поддерживает экономические меры борьбы с инфляцией, а не административные. «Считаю, что даже ограничение экспорта — спорная тема», — сказал глава ВТБ, добавив, что лично предпочел бы субсидии для малоимущих на покупку еды, чем ограничение экспорта. Всемирный банк недавно написал, что такие регуляторные меры «оказывают деформирующее влияние на экономику» России и более правильной была бы реализация адресных программ социальной помощи для наиболее уязвимых групп населения.

Экспортные позиции Россия «завоевывала не один год», объяснил Костин. «Мы, например, гордились, что после стольких лет советской власти, когда мы были импортерами зерна, стали его экспортировать. Нам эти рынки терять нельзя», — резюмировал он.

Авторы
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Андрей Костин ВТБ Карл Маркс продукты питания количественное смягчение
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