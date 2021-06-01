Костин ответил на вопрос о жадности бизнеса цитатой Маркса

Первопричина растущих глобальных цен на еду, которые переносятся и на Россию, — дешевые деньги, считает глава ВТБ Андрей Костин. Стремление бизнеса к прибыли — это нормально, но помогать обществу нужно больше

Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Еще Маркс писал, что максимизация прибыли является природной особенностью бизнеса», — заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК, отвечая на вопрос, действительно ли российский торговый бизнес проявил «жадность», повышая розничные цены на продукты питания. «Другое дело, что это не должно делаться за счет общества. Необходим баланс во взаимоотношениях бизнеса и общества. Бизнес может и должен больше тратить на социальные проекты», — считает он.

По версии главы правительства Михаила Мишустина, одной из причин ускорения роста потребительских цен на продукты питания в России служит «жадность» некоторых производителей и торговых сетей.

В трудах Карла Маркса отсутствует прямая формулировка о том, что получение максимальной прибыли — главная цель капиталиста, но этот тезис фактически приписывается ему как основной закон капитализма.

Глава ВТБ утверждает, что первопричиной глобального ускорения цен на продовольствие и сырье служит политика дешевых денег в мире. «Есть объективные процессы: сегодня в мире очень много дешевых денег. Это одна из угроз, потому что, когда дешевые деньги кончатся, мы можем столкнуться с коррекцией рынка — если не кризисной, то очень серьезной. При наличии дешевых денег мы сегодня видим и рост цен на продовольственные и сырьевые товары, эта проблема обострилась в России», — пояснил Костин РБК.