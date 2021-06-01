Костин исключил участие России в «ловле оппозиционеров» в небе Белоруссии

Глава ВТБ Андрей Костин сомневается, что в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича участвовала Россия. Он рассчитывает на «здравый смысл» и отсутствие новых санкций из-за этой ситуации

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Днем 23 мая в Минске был задержан Роман Протасевич, сооснователь и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, который власти Белоруссии признали экстремистским. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

Россия в этой спецоперации участия не принимала, считает глава ВТБ Андрей Костин: «Я не думаю, что мы для Лукашенко ловим в его же небе оппозиционеров (по одной из версий, участие в спецоперации принимали российские спецслужбы. — РБК). Я не могу представить, что мы каким-то образом в этом участвовали — не наше воздушное пространство, не наш самолет».

Но из-за этого случая «сейчас опять» к России могут «прицепиться», отмечает Костин, отвечая на вопрос в интервью РБК о позиции администрации президента США Джо Байдена по отношению к России. «Хотелось бы все-таки, чтобы от нас отстали в этом вопросе и оценивали действительно по нашим делам, — рассуждает он. — Если что не так, всегда можно договориться, поправить. Сейчас уже уровень взаимоотношений такой, что, к сожалению, сложно здравый смысл иногда вычленить. И все же очень надеюсь, что он возобладает. Вы же сами знаете настроение нашего общества, да и нашего руководства: в нас нет ничего антиамериканского и не было. Мы мирные люди. Россия не является страной-агрессором. Если бы к нам не лезли, мы бы и не огрызались. Думаю, мы можем рассчитывать на другое отношение к себе».