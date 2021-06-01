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Протесты в Белоруссии ,  
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Костин исключил участие России в «ловле оппозиционеров» в небе Белоруссии

Глава ВТБ Андрей Костин сомневается, что в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича участвовала Россия. Он рассчитывает на «здравый смысл» и отсутствие новых санкций из-за этой ситуации
ВТБ RU000A0JUQE1
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Днем 23 мая в Минске был задержан Роман Протасевич, сооснователь и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, который власти Белоруссии признали экстремистским. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

Россия в этой спецоперации участия не принимала, считает глава ВТБ Андрей Костин: «Я не думаю, что мы для Лукашенко ловим в его же небе оппозиционеров (по одной из версий, участие в спецоперации принимали российские спецслужбы. — РБК). Я не могу представить, что мы каким-то образом в этом участвовали — не наше воздушное пространство, не наш самолет».

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Политика
Роман Протасевич

Но из-за этого случая «сейчас опять» к России могут «прицепиться», отмечает Костин, отвечая на вопрос в интервью РБК о позиции администрации президента США Джо Байдена по отношению к России. «Хотелось бы все-таки, чтобы от нас отстали в этом вопросе и оценивали действительно по нашим делам, — рассуждает он. — Если что не так, всегда можно договориться, поправить. Сейчас уже уровень взаимоотношений такой, что, к сожалению, сложно здравый смысл иногда вычленить. И все же очень надеюсь, что он возобладает. Вы же сами знаете настроение нашего общества, да и нашего руководства: в нас нет ничего антиамериканского и не было. Мы мирные люди. Россия не является страной-агрессором. Если бы к нам не лезли, мы бы и не огрызались. Думаю, мы можем рассчитывать на другое отношение к себе».

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Топ-менеджер, по собственному признанию, «не хочет верить в то, что Запад припишет это России, да еще и введет какие-то санкции», и характеризует ситуацию как «геополитику». Информации о каких-то возможных санкциях в отношении банка ВТБ у него нет, и он считает «их маловероятными, потому что это совсем далеко от нас». «Будем смотреть», — заключил он.

Инцидент в Минске вызвал резкую критику, в частности, со стороны глав государства Евросоюза. Берлин и Париж решительно осуждают действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении гражданского общества республики, а санкции против страны будут реализованы точечно, сообщила в понедельник, 31 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам после совместного заседания советов министров Германии и Франции.

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«Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям», — заявила Меркель. Она также отметила: «Мы реализуем сейчас санкции очень точечно».

В знак протеста против задержания Протасевича страны ЕС практически сразу запретили белорусским авиакомпаниям осуществлять полеты над своей территорией, а также рекомендовали европейским перевозчикам не летать над Белоруссией. Не использовать воздушное пространство Белоруссии решили Austrian Airlines, Air France, Finnair, Lufthansa, AirBaltic и KLM.

Россия, в свою очередь, заявила о том, что поможет Белоруссии в случае введения в отношении этой страны европейских санкций, однако не будет принимать импульсивных мер, комментировал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления», — сказал чиновник внешнеполитического ведомства.

Авторы
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
ВТБ Белоруссия Александр Лукашенко Андрей Костин
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