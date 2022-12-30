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Россияне вывели за рубеж рекордные ₽1,47 трлн в третьем квартале

ЦБ: россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн руб. в третьем квартале 2022 года
За аналогичный период в 2021 году на зарубежные счета россияне перевели сумму в 26 раз меньше
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

С июня по август россияне перевели на счета в зарубежных банках рекордные 1,47 трлн руб., следует из статистики (*xlsx) Центрального банка России.

В первом квартале 2022 года россияне перевели на счета в иностранных банках 543,4 млрд руб., во втором — 550,7 млрд руб. В третьем квартале 2021-го показатель составил лишь 57 млрд руб., что почти в 26 раз меньше, чем в текущем году.

В начале декабря ЦБ сообщил, что по состоянию на 1 ноября россияне хранили на зарубежных счетах почти 4,19 трлн руб.

Результаты всех кварталов 2022 года стали рекордными за всю историю наблюдений ЦБ с 2018 года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит причин для беспокойства в оттоке валюты за рубеж. По ее словам, банк не считает необходимым принимать какие-то специальные меры в связи с этим.

«Возврат этих средств в российскую банковскую систему, в рубли, будет по мере того, как будет расти уверенность в макроэкономической стабильности, в ценовой стабильности», — заверила Набиуллина.

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В марте ЦБ ввел ограничения для физических лиц на переводы за рубеж. Изначально за границу можно было вывести до $5 тыс. в месяц, позже лимит увеличили до $10 тыс. В мае физлица могли переводить до $50 тыс. ежемесячно.

В конце июня ЦБ ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц. По системам денежных переводов сумма ограничена $10 тыс. В конце сентября регулятор продлил ограничения до 31 марта следующего года.

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Виктория Громова Виктория Громова
ЦБ россияне деньги вывод средств за рубеж
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