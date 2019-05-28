Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал ход нацпроекта «Цифровая экономика». По его мнению, «промежуточные результаты не радуют»

Вячеслав Володин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник, 28 мая, оценил темпы реализации национального проекта «Цифровая экономика», как слишком низкие. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.

«Промежуточные результаты не радуют. Из 20 законопроектов, которые должны были быть внесены правительством в прошлом году и они в приоритете, на сегодня был принят лишь единственный закон, а 19 не приняты, — рассказал Володин. — Мы должны сделать нашу экономику более конкурентоспособной: если мы не пересмотрим свое отношение к робототехнике, искусственному интеллекту, мы не достигнем показателя, а такая задача поставлена в послании президента».

Володин отметил, что в прошлом году на рассмотрение депутатов Госдумы должно было быть внесено 20 законопроектов, восемь из которых должно было разработать Министерство экономического развития, четыре — Министерство финансов, четыре — Министерство юстиции, три — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, один — Министерство труда.

В марте этого года в третьем чтении был принят законопроект о «цифровых правах» (президент подписал его), который устанавливает в Гражданском кодексе понятие «цифровых прав», их признаки, а также механизм распоряжения ими. Законопроект был внесен группой депутатов во главе с Володиным и призван создать основу для регулирования отношений в сфере цифровой экономики.

Национальный проект «Цифровая экономика» был принят в прошлом году и должен быть реализован до 2024 года. Основными направлениями являются: