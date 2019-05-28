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Володин раскритиковал ход нацпроекта «Цифровая экономика»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал ход нацпроекта «Цифровая экономика». По его мнению, «промежуточные результаты не радуют»
Вячеслав Володин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник, 28 мая, оценил темпы реализации национального проекта «Цифровая экономика», как слишком низкие. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.

«Промежуточные результаты не радуют. Из 20 законопроектов, которые должны были быть внесены правительством в прошлом году и они в приоритете, на сегодня был принят лишь единственный закон, а 19 не приняты, — рассказал Володин. — Мы должны сделать нашу экономику более конкурентоспособной: если мы не пересмотрим свое отношение к робототехнике, искусственному интеллекту, мы не достигнем показателя, а такая задача поставлена в послании президента».

Володин отметил, что в прошлом году на рассмотрение депутатов Госдумы должно было быть внесено 20 законопроектов, восемь из которых должно было разработать Министерство экономического развития, четыре — Министерство финансов, четыре — Министерство юстиции, три — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, один — Министерство труда.

В марте этого года в третьем чтении был принят законопроект о «цифровых правах» (президент подписал его), который устанавливает в Гражданском кодексе понятие «цифровых прав», их признаки, а также механизм распоряжения ими. Законопроект был внесен группой депутатов во главе с Володиным и призван создать основу для регулирования отношений в сфере цифровой экономики.

Национальный проект «Цифровая экономика» был принят в прошлом году и должен быть реализован до 2024 года. Основными направлениями являются:

  • создание цифровой инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок;
  • обеспечение высококвалифицированных кадров для работы в отрасли цифровой экономики;
  • обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке, хранении данных, гарантия защиты интересов граждан;
  • создание «сквозных технологий» на основе отечественных разработок. В их число входят нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальности, а также системы работы с «большими данными»;
  • внедрение цифровых технологий в процесс оказания населению государственных услуг, а также при проведении контрольно-надзорной деятельности.

Финансироваться национальный проект должен из федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая стоимость проекта «Цифровая экономика» составит более 2,4 трлн руб. за пять лет. Наиболее затратным станет развитие цифровой инфраструктуры, которая в том числе подразумевает создание сетей связи пятого поколения, платформ для работы с «большими данными» и создание дата-центров.

Автор: Ксения Назарова
Теги: цифровая экономика, IT-технологии, нацпроекты
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