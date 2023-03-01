Эксперты назвали самые выгодные каналы российского экспорта вне Запада

В крупнейшие дружественные страны Россия может перенаправить $37 млрд своего экспорта, оценили эксперты РСМД. Кроме Китая с Индией и помимо нефти и металлов перспективно торговать морепродуктами с Египтом и бумагой с Мексикой

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В крупнейшие страны, которые не ввели санкции, Россия потенциально может переориентировать нереализованный экспорт своей продукции на сумму $37 млрд. Такая оценка дается в докладе «Развитие ЕАЭС 2022+: стратегические задачи и требования времени» Российского совета по международным делам (РСМД), с которым ознакомился РБК. Его авторами стали эксперты из Всероссийской академии внешней торговли и чиновники Минэкономразвития.

В 2021 году (статистика по внешней торговле в 2022 году закрыта) на долю недружественных стран приходилось 56% всего российского экспорта (его общий объем $491,5 млрд). Часть выпавших поставок можно перенаправить на внутренний рынок, а часть — на сумму $37 млрд — переориентировать в неприсоединившиеся к торговым санкциям экономики, следует из доклада. По расчетам авторов, львиная доля таких поставок придется на Китай ($16 млрд), а всего среди крупнейших альтернативных рынков сбыта — 15 стран. Потенциально они могут закупать в России большой спектр товаров — от полезных ископаемых и металлов до ядерных реакторов, морепродуктов и бумаги. Авторы указывают, что проводили оценки на базе методологии Международного торгового центра (агентство ВТО и ООН).

Перспективные рынки сбыта

Как писал РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития, к концу 2022 года доля недружественных экономик в экспорте из России снизилась до 35%, а доля нейтральных и дружественных стран увеличилась с 42 до 65%. Исходя из показателей, приведенных министерством, экспорт в нейтральные/дружественные страны за январь—ноябрь составил почти $350 млрд.

Эксперты рассчитали, какую продукцию и на какие суммы Россия может продавать торговым партнерам дополнительно к уже существующим поставкам. В первой пятерке потенциальных получателей нереализованного экспорта с большим отрывом от Китая идут Индия, Турция, Египет и Вьетнам. Торговля с ними может ежегодно приносить по $2–4 млрд.

Эксперты РСМД привели следующие оценки перенаправления экспорта по разным категориям товаров.

Самую большую сумму ($3,1 млрд) Россия может получить от дополнительных продаж минеральных продуктов (к ним относятся в основном нефть и нефтепродукты и в небольшой доле руда, зола и шлак) в Китай. На 2021 год ФТС оценивала поставки этих товаров в Китай в $50 млрд.

Еще на $3,7 млрд совокупно можно продавать в КНР цветные и черные металлы. Эти же две категории товаров могут стать самыми крупными дополнительными закупками Турции — на сумму $2 млрд.

В Индию прибыльнее всего перенаправить выпавшие поставки удобрений — на сумму $1 млрд. Перспективными рынками для сбыта удобрений также являются Китай, Вьетнам и Бразилия.

Египет потенциально может закупать дерево и изделия из него на $0,5 млрд. Среди возможных к наращиванию поставок в эту страну — морепродукты на сумму $0,2 млрд.

Во все страны, кроме Индии, Узбекистана и Алжира, потенциально можно поставлять из России товары из категории «машины и оборудование, ядерные реакторы и их части» — на общую сумму $2 млрд в год.

Также в числе товаров нереализованного экспорта — пластик, продукция химической промышленности, зерновые, транспортные средства, бумага и картон, летательные аппараты и их части.

Авторы доклада также описали меры, которые необходимо принять, чтобы поставки нереализованного экспорта стали возможны. По их мнению, в большинстве случаев следует рассмотреть путь формирования зон свободной торговли между странами-импортерами и Евразийским экономическим союзом, куда Россия входит вместе с Казахстаном, Белоруссией, Арменией и Киргизией. С Египтом переговоры о создании зоны свободной торговли ЕАЭС уже инициированы, говорится в докладе. В случае с Узбекистаном рассматривается вопрос о его вхождении в ЕАЭС.

Последствия изменения торговых потоков

Изменение торговых потоков может негативно повлиять на экономики партнеров России по ЕАЭС, предупреждают авторы. Например, от заключения преференциального соглашения между ЕАЭС и только одним Китаем два члена ЕАЭС — Россия и Казахстан (через него идет транспортировка товаров в КНР) — выиграют, получив ежегодный рост ВВП на 0,2 и 0,6% ВВП соответственно (или $1 млрд и $3,7 млрд), а Армения, Белоруссия и Киргизия потеряют 0,19, 0,65 и 0,15% экономического роста. В денежном эквиваленте их потери составят $26 млн, $410 млн и $12,7 млн соответственно.

Впрочем, негативные эффекты для «малых» стран союза в результате интеграции с третьими странами могут быть нивелированы выигрышем от снижения барьеров внутри ЕАЭС, отмечают эксперты. Кроме того, учитывая значительный выигрыш России и Казахстана от интеграции с третьими странами в абсолютных величинах, может быть предусмотрен некоторый механизм компенсации потерь Армении, Белоруссии и Киргизии, предлагают они.

«Представляется, что такой «размен» позволит расширить возможности для формирования торговых соглашений с большей группой потенциальных партнеров, а также параллельно будет способствовать упорядочиванию «внутреннего контура» интеграции», — говорится в докладе.

«Принятие преференциальных соглашений между ЕАЭС и другими странами согласовывается всеми членами союза, а вопросы компенсации из-за изменения торговых потоков периодически возникают, механизмы для этого есть», — полагает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. На фоне санкционного давления на Россию объемы внешней торговли в странах ЕАЭС выросли и едва ли переориентация торговых потоков, даже не через их территорию, принесет им «проигрыш», рассуждает она. «Деловая активность в ЕАЭС оживилась, а наращивание поставок в другие страны лишь укрепит ее, что в итоге выгодно для всех», — считает эксперт.

Возможности импортозамещения

Санкции против России и Белоруссии коснулись и импорта в эти страны. По подсчетам экспертов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ; данные приводятся в докладе), у стран ЕАЭС есть потенциал заменить выпавший импорт на $21 млрд уже в ближайшее время.

Государства — члены ЕАЭС обладают сравнительным преимуществом в производстве 59 из 462 идентифицированных товаров, импорт которых из стран вне союза составил в 2021 году $20,6 млрд, отмечается в докладе. В числе этих товаров легковые автомобили и запчасти для них, турбореактивные двигатели, бытовая техника (например, духовки), электрические проводники, товары текстильной промышленности и другие.

В сфере агропромышленного комплекса страны союза могут производить 28 товаров, импорт которых из недружественных стран оценивался в $4,5 млрд. В их числе зерноуборочные комбайны, прочие машины для уборки урожая, машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур, прочие органо-неорганические соединения, луковицы и другие.

«Большинство перечисленных категорий товаров, особенно продукции машиностроения и промышленности, производит сама Россия. В Белоруссии развито производство в сфере АПК, в Киргизии — текстиля. Только производство продовольственных товаров равномерно распределено по всем пяти странам», — отмечает Софья Донец.