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Ассоциация предложила ввести квоты на импортную соль на полках магазинов

Руспродсоюз: готовим предложения по введению квот на импортную соль в магазинах
Рост импорта соли в России связывают с проблемами с подачей вагонов для отгрузки для отечественных производителей, а также предпочтениями торговых сетей. Готовятся предложения о квотах на импортную соль на полках в магазинах
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Доля импортной соли на российском рынке по итогам прошлого года выросла с 31,1 до 33,6%, хотя у отечественных производителей достаточно мощностей как для удовлетворения внутреннего рынка, так и для наращивания экспорта в дружественные страны, сообщили РБК в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственной продукции «Руспродсоюз».

Рост импорта на рынке соли в ассоциации объясняют двумя факторами: проблемами с подачей вагонов для отгрузки со стороны РЖД и предпочтениями торговых сетей.

«Срок доставки порожних вагонов с момента присвоения им адреса доставки на заводы вырос с 3–5 суток до 15–17 суток, что в некоторые периоды 2023 года вызывало снижение объемов отгрузки готовой продукции почти в два раза», — пояснил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

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При этом, отмечают в ассоциации, у иностранных поставщиков нет сложностей с быстрой отгрузкой продукции. Что касается политики ретейла, торговые сети предпочитают ставить на полки соль зарубежных производителей либо продукцию компаний — перефасовщиков импортной соли вместо соли российских добывающих предприятий.

В связи со сложившейся ситуацией «Руспродсоюз» готовит предложения по квотированию соли отечественных производителей в ретейле в законопроект о «российской полке». «Ведь это категория, которая включена в Доктрину продовольственной безопасности и по которой показатели доктрины не выполняются не по вине производителей», — добавил Леонов.

О законопроекте депутатов «Единой России» о «российской полке» в мае прошлого года писали «Известия». Тогда речь шла только о непродовольственных товарах. В октябре того же года в проект предложили включить и маркетплейсы: планировалось, что первые 50 строк в поисковой выдаче займут российские или белорусские товары. Минэк счел последнее нереализуемым.

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Основными поставщиками соли в Россию являются Белоруссия и Казахстан, также продукция поставляется из Турции, Азербайджана и Ирана.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2022 году Росстат зафиксировал резкий рост цен на соль: средняя стоимость 1 кг продукта в феврале выросла в среднем на 23% по сравнению с предыдущим годом (с 13,8 до 17,07 руб.), в апреле — почти на 32% (с 13,9 до 18,3 руб. за кг). В Минпромторге это связывали с общим ажиотажным спросом на товары длительного хранения в начале 2022 года.

Леонов тогда говорил, что цены повысились прежде всего на импортную соль, которая в основном представлена в магазинах. По его словам, у розничных сетей почти нет прямых контрактов с отечественными соледобытчиками, они предпочитают закупать товар у фасовщиков, работающих на импортном сырье. Леонов отмечал, что чем выше оптовая цена на продукт на входе в розницу, тем больше заработок на самом дешевом на полке продукте для ретейлера.

В сентябре того же года железнодорожная администрация Казахстана, которая обслуживает ближайшую расположенную рядом с месторождением крупнейшего российского производителя соли «Руссоль» станцию, предупредила о намерении ввести временный запрет на подачу порожних полувагонов, находящихся в собственности других государств.

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«Руспродсоюз» соль импорт
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