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Росстат зафиксировал резкое подорожание соли

Росстат зафиксировал крупнейшее подорожание соли со времен «соляного кризиса» 2006 года
Подорожание соли в марте—апреле стало самым резким за последние 16 лет, с «соляного кризиса» 2006 года. В Минпромторге рост связывают с ажиотажным спросом в начале весны, но после закупки впрок продажи вышли на обычный уровень
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В марте этого года стоимость 1 кг соли в магазинах выросла в среднем на 23% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года — с 13,8 до 17,07 руб., следует из данных Росстата. В апреле социально значимый продукт подорожал год к году еще более сильно — почти на 32%: с 13,9 до 18,3 руб. за 1 кг.

В феврале этого года средняя цена в рознице равнялась лишь 14,9 руб. Цены на соль этой весной росли быстрее уровня продовольственной инфляции: в марте цены на продукты питания в целом выросли год к году на 18%, в апреле — на 20,5%.

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Фото:Варвара Гертье / РИА Новости

Последний раз продукт дорожал за один месяц больше чем на два рубля во время так называемого соляного кризиса 16 лет назад. В начале 2006 года, как сообщал тогда «Коммерсантъ», цены на соль в ряде регионов выросли с 5–6 до 50 руб. за 1 кг на фоне слухов о прекращении поставок с Украины из-за конфликта вокруг цен на газ (на долю украинской соли в то время приходилось 40% российского рынка). По данным Росстата, в феврале 2006 года соль подорожала по сравнению с предыдущим месяцем в среднем сразу на 58% — с 5,1 до 8,8 руб. за 1 кг. Месячные запасы соли в некоторых регионах скупили за несколько дней, торговые сети вводили ограничения на продажу в одни руки. ФАС провела проверку производителей и розницы, но не нашла среди них виноватых и пришла к выводу, что причиной «соляного кризиса» стали потребители, ажиотажно скупавшие соль на фоне недостоверной информации о ее нехватке.

Впоследствии резких скачков цен не наблюдалось. Даже в 2016 году, когда Россия с 1 ноября запретила ввоз соли из стран, которые ввели антироссийские санкции после присоединения Крыма, средние цены менялись незначительно.

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Почему сейчас подорожала соль

В Минпромторге зафиксированный Росстатом рост цен связывают с повышенным спросом, который в конце февраля — марте 2022 года наблюдался на товары длительного хранения, в том числе и на соль. Но сейчас люди закупились впрок и продажи таких товаров находятся на обычном уровне, уверяет представитель министерства, добавляя, что «соль в достаточном количестве присутствует на полках».

Объединяющая более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности ассоциация «Руспродсоюз» связывает резкое подорожание соли этой весной, в частности, с тем, что Росстат фиксирует скачок цен прежде всего на импортную соль, которая в основном представлена в магазинах. Средняя розничная цена российской соли — самая низкая в мире, настаивает зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. В России 1 кг стоит всего $0,15, тогда как в ЕС минимальная цена в два раза выше, отмечают в «Руспродсоюзе». Но у розничных сетей почти нет прямых контрактов с отечественными соледобытчиками, они предпочитают закупать товар у фасовщиков, работающих на импортном сырье, указывает Леонов. По его словам, чем выше оптовая цена на продукт на входе в розницу, тем больше заработок на самом дешевом на полке продукте для ретейлера.

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Фото:tiretsalt.ru

В крупнейших торговых сетях представлена соль прежде всего отечественных производителей, а ассортимент формируется в первую очередь исходя из потребительского спроса, а не потенциального заработка с закупочной цены, возражает Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет федеральные сети). Среди факторов, которые сейчас влияют на рост цен, Караваев называет удорожание логистики и упаковки, но с учетом существующего уровня потребления соли колебание цен в абсолютном выражении минимально — речь идет об изменении на «пару рублей в месяц».

Мощностей отечественных предприятий, выпускающих пищевую соль, «достаточно для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка», констатирует представитель Минсельхоза. Импорт соли в министерстве объясняют тем, что основные производства находятся далеко от центральных регионов России и цена продукции, которая поставляется из-за рубежа, поэтому оказывается более выгодной.

Производство соли в России по итогам 2021 года составило 1,5 млн т, оно покрывает около 60% потребностей рынка в соли, оценивает «Руспродсоюз». Остальные объемы завозятся из-за рубежа — прежде всего из Казахстана и Белоруссии.

Отечественная соль также дорожает, поскольку на стоимости пачки недорогого отечественного продукта рост цен на логистику и упаковку сказывается сильнее, чем в других странах, признает Леонов. По его словам, логистика с начала 2022 года подорожала на 30%, полипропиленовые мешки для соли — на 70%, а упаковочный картон — в 2,5 раза. Эти факторы занимают существенную долю в себестоимости производства соли и пересмотр отпускных цен — вынужденная мера для сохранения предприятий, указывает Леонов, не уточняя, на сколько предприятия подняли цены.

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Фото:Варвара Гертье / РИА Новости

Крупнейший производитель соли в России — компания «Руссоль» (объединяет три месторождения: «Илецксоль» в Оренбургской области, «Бассоль» в Астраханской области и «Усольский солепромысел» в Иркутской области) — на запрос РБК не ответил. В конце апреля директор предприятия Сергей Черный в интервью местным СМИ объяснял, что соль дорожает в том числе из-за санкционных ограничений на импорт: «Мы закупаем оборудование за рубежом — это упаковочная и фасовочная техника, приборы, которые не делают у нас в стране. Так получилось, что мы покупаем их в Америке». Санкции коснулись и упаковочного материала, который не производят в России. Как пояснил Черный, в полиэтиленовом пакете, который компания закупала для упаковки соли, было 40% импортных компонентов, которые завозились из Германии и Южной Кореи.

Впрочем, по мнению Черного, рост цен в пределах 15% не слишком ударит по бюджету потребителей: килограмма соли семье из трех человек хватит примерно на три месяца, и если «соль будет стоить вместо 9–10 руб. 11–12», то «на три месяца для семейного бюджета эти 2 руб. ничего не решают».

В сети «Вкусвилл» РБК сообщили, что цены на соль под их брендом остались без изменений, «было замечено только повышение цен на розовую гималайскую соль из-за доставки». В «Магните» отказались от комментариев. РБК направил запросы в X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Ленту», «Ашан», Metro Cash & Carry и «Азбуку вкуса».

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Анна Захарова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
соль цены на продукты рост цен Росстат
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