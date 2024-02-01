 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Состояние богатейших россиян выросло на $8 млрд с начала года

Bloomberg: состояние российских миллиардеров выросло на $8 млрд с начала года
Больше всего среди миллиардеров из России за январь разбогатели Мордашов, Лисин и Алекперов, в аутсайдерах рейтинга Бакальчук, Тимченко и Вексельберг. В мире больше всех потерял Маск, но пока остался богатейшим человеком
«Северсталь» CHMF ₽1 663,2 -0,05% Купить
НЛМК NLMK ₽201,48 +0,67% Купить
ЛУКОЙЛ LKOH ₽7 117,5 +0,38% Купить
Алексей Мордашов
Алексей Мордашов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Состояние самых богатых российских бизнесменов увеличилось на $7,953 млрд с начала 2024 года, cледует из Bloomberg Billionaires Index. Рейтинг рассчитывается, в частности, на основании стоимости акций компаний.

Больше всех в российской части списка прибавили:

  • Алексей Мордашов, основной акционер «Северстали»: плюс $2,14 млрд, до $23 млрд;
  • Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК: плюс $1,35 млрд, до $25,3 млрд;
  • Вагит Алекперов, основатель ЛУКОЙЛа: плюс $838 млн, до $25,5 млрд;
  • Андрей Мельниченко, основатель СУЭК: плюс $686 млн, до $19,5 млрд;
  • Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель»: плюс $875 млн, до $31,7 млрд.

Самые значительные убытки за прошедший месяц из россиян понесли:

  • Геннадий Тимченко, акционер НОВАТЭКа, «Сибура»: минус $248 млн, до $13,9 млрд;
  • Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова»: минус $208 млн, до $7,02 млрд;
  • Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries: минус $177 млн, до $5,32 млрд.

В мировом списке больше всех за месяц прибавил к состоянию основатель Meta (признана экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг — плюс $12,8 млрд, до $141 млрд, а самые значительные убытки понес основатель Tesla Илон Маск — минус $26,8 млрд, до $202 млрд, оставшись при этом богатейшим человеком мира.

Как миллиардер на Harley-Davidson принес присягу и стал королем Малайзии
Политика

По подсчетам экспертов, численность долларовых миллионеров в России за последние десять лет снизилась на 24%. Россия занимает пятое место по числу миллионеров среди стран БРИКС — 68,4 тыс. Ее обогнали в рейтинге Бразилия (82,4 тыс.), ОАЭ (116,5 тыс.), Индия (326,4 тыс.) и Китай (862,4 тыс.).

При этом группа сверхбогатых россиян из списка Forbes меняется мало — за последние годы доля новичков колебалась в районе 3%. Как правило, богатейшими россиянами становятся мужчины с высшим образованием, полученным в Москве, из хороших семей, сделавшие состояние в топливно-энергетическом комплексе, финансах или промышленности. Впрочем, в последние годы в топ-200 состоятельных россиян чаще стали входить женщины и молодые бизнесмены, отметили социологи ВШЭ.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
миллиардеры Bloomberg Billionaires Index Алексей Мордашов Владимир Лисин Владимир Потанин Андрей Мельниченко Татьяна Бакальчук Геннадий Тимченко Виктор Вексельберг Илон Маск Марк Цукерберг ...
Материалы по теме
Половина миллионеров назвали «экстремальное богатство» угрозой демократии
Бизнес
Экономисты вывели связь между красотой и богатством
Экономика
Опрос показал склонность богатых к кражам на кассах самообслуживания
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 31 янв, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 31 янв, 16:54
В WADA заявили, что команда юристов подвела Валиеву Спорт, 10:43
В Дагестане загорелся ЦУМ Общество, 10:40
Два самолета столкнулись в японском аэропорту Общество, 10:34
Устали жить по чужому сценарию? Как самому переписать эти установки Pro, 10:33
Школу на 1,2 тыс. мест в Сосенском достроят до конца года Город, 10:28
Взыскание долгов: что изменится для должников с 1 февраля 2024 года Инвестиции, 10:27
Больше не мечта: квартиры, которые сдают раньше срока РБК и ПИК, 10:23
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Суд оштрафовал Google на ₽800 тыс. за видео о наркотиках и суициде Общество, 10:23
Что изменится в законах о недвижимости в феврале 2024 года РБК Недвижимость, 10:20
Ефимов рассказал о новом масштабном инвестпроекте на севере Москвы Город, 10:05
Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии» Технологии и медиа, 10:01
Девелоперы стали реже переносить сроки ввода новостроек Недвижимость, 10:00
Они нам угрожают: в чем разрушительная сила Apple, Amazon, Microsoft и Go Pro, 09:50
Состояние богатейших россиян выросло на $8 млрд с начала года Экономика, 09:48