Состояние богатейших россиян выросло на $8 млрд с начала года
Состояние самых богатых российских бизнесменов увеличилось на $7,953 млрд с начала 2024 года, cледует из Bloomberg Billionaires Index. Рейтинг рассчитывается, в частности, на основании стоимости акций компаний.
Больше всех в российской части списка прибавили:
- Алексей Мордашов, основной акционер «Северстали»: плюс $2,14 млрд, до $23 млрд;
- Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК: плюс $1,35 млрд, до $25,3 млрд;
- Вагит Алекперов, основатель ЛУКОЙЛа: плюс $838 млн, до $25,5 млрд;
- Андрей Мельниченко, основатель СУЭК: плюс $686 млн, до $19,5 млрд;
- Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель»: плюс $875 млн, до $31,7 млрд.
Самые значительные убытки за прошедший месяц из россиян понесли:
- Геннадий Тимченко, акционер НОВАТЭКа, «Сибура»: минус $248 млн, до $13,9 млрд;
- Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова»: минус $208 млн, до $7,02 млрд;
- Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries: минус $177 млн, до $5,32 млрд.
В мировом списке больше всех за месяц прибавил к состоянию основатель Meta (признана экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг — плюс $12,8 млрд, до $141 млрд, а самые значительные убытки понес основатель Tesla Илон Маск — минус $26,8 млрд, до $202 млрд, оставшись при этом богатейшим человеком мира.
По подсчетам экспертов, численность долларовых миллионеров в России за последние десять лет снизилась на 24%. Россия занимает пятое место по числу миллионеров среди стран БРИКС — 68,4 тыс. Ее обогнали в рейтинге Бразилия (82,4 тыс.), ОАЭ (116,5 тыс.), Индия (326,4 тыс.) и Китай (862,4 тыс.).
При этом группа сверхбогатых россиян из списка Forbes меняется мало — за последние годы доля новичков колебалась в районе 3%. Как правило, богатейшими россиянами становятся мужчины с высшим образованием, полученным в Москве, из хороших семей, сделавшие состояние в топливно-энергетическом комплексе, финансах или промышленности. Впрочем, в последние годы в топ-200 состоятельных россиян чаще стали входить женщины и молодые бизнесмены, отметили социологи ВШЭ.
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