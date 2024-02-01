Bloomberg: состояние российских миллиардеров выросло на $8 млрд с начала года

Состояние богатейших россиян выросло на $8 млрд с начала года

Больше всего среди миллиардеров из России за январь разбогатели Мордашов, Лисин и Алекперов, в аутсайдерах рейтинга Бакальчук, Тимченко и Вексельберг. В мире больше всех потерял Маск, но пока остался богатейшим человеком

Алексей Мордашов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Состояние самых богатых российских бизнесменов увеличилось на $7,953 млрд с начала 2024 года, cледует из Bloomberg Billionaires Index. Рейтинг рассчитывается, в частности, на основании стоимости акций компаний.

Больше всех в российской части списка прибавили:

Алексей Мордашов , основной акционер «Северстали»: плюс $2,14 млрд, до $23 млрд;

, основной акционер «Северстали»: плюс $2,14 млрд, до $23 млрд; Владимир Лисин , председатель совета директоров НЛМК: плюс $1,35 млрд, до $25,3 млрд;

, председатель совета директоров НЛМК: плюс $1,35 млрд, до $25,3 млрд; Вагит Алекперов , основатель ЛУКОЙЛа: плюс $838 млн, до $25,5 млрд;

, основатель ЛУКОЙЛа: плюс $838 млн, до $25,5 млрд; Андрей Мельниченко , основатель СУЭК: плюс $686 млн, до $19,5 млрд;

, основатель СУЭК: плюс $686 млн, до $19,5 млрд; Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель»: плюс $875 млн, до $31,7 млрд.

Самые значительные убытки за прошедший месяц из россиян понесли:

Геннадий Тимченко , акционер НОВАТЭКа, «Сибура»: минус $248 млн, до $13,9 млрд;

, акционер НОВАТЭКа, «Сибура»: минус $248 млн, до $13,9 млрд; Виктор Вексельберг , председатель совета директоров группы компаний «Ренова»: минус $208 млн, до $7,02 млрд;

, председатель совета директоров группы компаний «Ренова»: минус $208 млн, до $7,02 млрд; Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries: минус $177 млн, до $5,32 млрд.

В мировом списке больше всех за месяц прибавил к состоянию основатель Meta (признана экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг — плюс $12,8 млрд, до $141 млрд, а самые значительные убытки понес основатель Tesla Илон Маск — минус $26,8 млрд, до $202 млрд, оставшись при этом богатейшим человеком мира.

По подсчетам экспертов, численность долларовых миллионеров в России за последние десять лет снизилась на 24%. Россия занимает пятое место по числу миллионеров среди стран БРИКС — 68,4 тыс. Ее обогнали в рейтинге Бразилия (82,4 тыс.), ОАЭ (116,5 тыс.), Индия (326,4 тыс.) и Китай (862,4 тыс.).

При этом группа сверхбогатых россиян из списка Forbes меняется мало — за последние годы доля новичков колебалась в районе 3%. Как правило, богатейшими россиянами становятся мужчины с высшим образованием, полученным в Москве, из хороших семей, сделавшие состояние в топливно-энергетическом комплексе, финансах или промышленности. Впрочем, в последние годы в топ-200 состоятельных россиян чаще стали входить женщины и молодые бизнесмены, отметили социологи ВШЭ.