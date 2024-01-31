Как миллиардер на Harley-Davidson принес присягу и стал королем Малайзии

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Ибрагим Исмаил принес присягу и стал новым королем Малайзии. Он прилетел в столицу страны Куала-Лумпур и отправился во дворец Истана Негара, где прошла церемония.

На этом посту Ибрагим Исмаил сменил Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу — тот завершил правление накануне, 30 января 2024 года. В Малайзии действует уникальная система ротационной монархии, когда правители девяти малайских штатов (страна — федерация из 13 штатов, главы девяти из них — султаны и раджи, в остальных четырех глав назначает правительство). Один раз в пять лет султаны девяти штатов выбирают из своей среды очередного короля Малайзии, пишет Al Jazeera.

Король является конституционным и в первую очередь — церемониальным главой государства. Однако он является главнокомандующим вооруженными силами страны. У него есть право законодательной инициативы и право помилования.

Ибрагиму Исмаилу 65 лет, он с 2010 года был султаном штата Джохора. Его состояние составляет порядка $5,7 млрд, пишет Bloomberg. Большая часть его состояния — земельные активы ($4 млрд), доходы от сделок с акциями и недвижимостью ($1,1 млрд). У него также есть доля в малайзийском сотовом операторе U Mobile ($400 млн). Стал cултаном Джохора после смерти своего отца. Является основателем мотоциклетного тура Kembara Mahkota Johor, во время которого участники проезжают по территории всего султаната. Сам Ибрагим неизменно ездил на мотоцикле Harley-Davidson. Он женат, у него шестеро детей.