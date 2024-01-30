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Аналитики сообщили о снижении числа миллионеров в России

Henley & Partners: число миллионеров в России за 10 лет снизилось на четверть
Численность миллионеров в России за последнее десятилетие сократилась на 24%, подсчитали в Henley & Partners и New World Wealth. В Китае же их количество выросло почти в два раза
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС

Численность миллионеров в России (обладателей ликвидных активов на сумму не менее $1 млн) с 2013 по 2023 год уменьшилась на 24%, говорится в новом исследовании BRICS Wealth Report, подготовленном консалтинговой компанией по вопросам планирования гражданства и резидентства Henley & Partners совместно с исследовательской фирмой New World Wealth.

По данным доклада, Россия занимает пятое место по числу миллионеров среди стран БРИКС, который в январе 2024 года формально расширился на такие страны, как Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Аналитики насчитали в России 68,4 тыс. миллионеров. Впереди — Бразилия (82,4 тыс.), ОАЭ (116,5 тыс.), Индия (326,4 тыс.) и Китай (862,4 тыс.).

За десятилетие количество миллионеров также сократилось в Бразилии (на 28%), ЮАР (на 20%), Египте (на 22%) и Иране (на 38%). В то же время в Китае оно выросло на 92%, в Индии — на 85%, а в ОАЭ — на 77%.

Henley & Partners и New World Wealth оценили, что в России 43 миллиардера. Больше граждан с ликвидными активами не менее $1 млрд только в Индии (120) и Китае (305).

Считается, что Россия характеризуется очень высокой концентрацией доходов и богатства в руках верхушки состоятельных лиц. По оценкам различных исследователей, верхнему 1% населения принадлежит около 20% совокупного дохода и более половины богатства страны.

Доклад фиксирует оценки численности миллионеров по состоянию на декабрь 2023 года. Учитываются только люди, которые проживают на территории соответствующих стран БРИКС. Ликвидные активы включают в себя акции торгуемых на бирже компаний, наличные деньги, свободные от долгов активы в сфере недвижимости. Оценки основаны на собственной базе данных New World Wealth, состоящей из конкретных индивидов.

Москва входит в топ-10 городов БРИКС с наибольшим количеством миллионеров: восьмое место с показателем 30,3 тыс. человек, включая 23 миллиардера. Однако в Москве численность миллионеров также сократилась на 24% с 2013 года. «Столица Российской Федерации — единственный город из топ-10, в котором количество миллионеров снизилось», — отметили авторы доклада.

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Henley & Partners и New World Wealth считают, что в предстоящее десятилетие (до 2033 года) численность проживающих в России миллионеров увеличится на 25%, наряду с Ираном это самый низкий прогнозируемый рост в БРИКС (например, в Саудовской Аравии и Индии прогнозируется рост более чем в два раза). В методологии исследования поясняется, что при составлении прогноза принимались во внимание такие факторы, как прогнозная динамика ВВП, конкурентные преимущества городов и стран, безопасность и правопорядок, экономические санкции.

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